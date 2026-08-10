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ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026: புதிய போட்டி வடிவம் அறிமுகம்; சவாலான குரூப்பில் இந்தியா!

எதிவரும் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் வழக்கமான காலிறுதிச் சுற்று முழுமையாக நீக்கப்பட்டு, ஒரு புதிய வடிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 6:44 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான புதிய போட்டி வடிவத்தையும், அணிகள் இடம்பெற்றுள்ள பிரிவுகளையும் சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பினால் நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைத் தொடரானது, உலக ஹாக்கி விளையாட்டின் மிக உயரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க விளையாட்டுத் திருவிழாவாகும். அந்த வகையில், எதிர்வரும் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகள் பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து நாடுகளில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், எதிர்வரும் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான புதிய போட்டி முறையையும், அணிகள் இடம்பெற்றுள்ள பிரிவுகளையும் சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் வழக்கமான காலிறுதிச் சுற்று முழுமையாக நீக்கப்பட்டு, ஒரு புதிய வடிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 16 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடரில், தலா 4 அணிகள் வீதம் 4 குழுக்களாக அணிகள் பிரிக்கப்படவுள்ளன.

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புதிய போட்டி முறையின் விதிமுறைகள்

இதில் முதல் கட்ட லீக் சுற்றில், ஒவ்வொரு அணிக்கும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒருமுறை மோத வாய்ப்பு கிடைக்கும். லீக் சுற்றின் முடிவில், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் கிராஸ்ஓவர் (Crossover) சுற்றின் கீழ் குரூப் ஈ (Group E) மற்றும் குரூப் எஃப் (Group F) பிரிவுகளுக்கு முன்னேறும். இந்தச் சுற்றின் முடிவில், தலா முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாக அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெறும்.

அதே சமயம், முதல் கட்டத்தில் 3 மற்றும் 4ஆவது இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் குரூப் ஜி (Group G) மற்றும் குரூப் எச் (Group H) பிரிவுகளுக்குச் சென்று, 9 முதல் 16 வரையிலான இடங்களுக்கான தரவரிசைப் போட்டிகளில் விளையாடும். இந்த இரண்டாம் கட்ட சுற்றிலும் ஒவ்வொரு அணியும் மேலும் 3 போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும். இதில் மிக முக்கிய மாற்றமாக, முதல் கட்ட லீக் சுற்றின் ஒரு போட்டி முடிவு இந்த இரண்டாம் கட்டத்திற்கும் அப்படியே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

கேரி ஃபார்வர்ட் விதி

அதாவது, ஒரே ஆரம்ப பிரிவிலிருந்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் இரு அணிகள், தங்களுக்குள் முதல் கட்டத்தில் விளையாடிய போட்டியின் முடிவே (புள்ளிகள் மற்றும் கோல் வித்தியாசம்) இதிலும் தொடரும். இதன் காரணமாக, இரண்டாம் கட்ட சுற்றில் அந்த இரு அணிகளும் தங்களுக்குள் மீண்டும் மோதாது. மாறாக, மற்றொரு பிரிவிலிருந்து வந்த இரு அணிகளுடன் மட்டுமே மோதும். எனவே, ஆரம்ப கட்ட லீக் சுற்றின் ஒவ்வொரு போட்டியுமே அரையிறுதி வாய்ப்பைத் தீர்மானிக்கும் என்பதால், தொடக்கத்திலிருந்தே அணிகள் ஒரு புள்ளியைக் கூட இழக்க முடியாத இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

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இந்திய அணிகளின் குரூப்

இத்தொடரில் இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் 'குரூப் டி' (Group D) பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக, ஆடவர் பிரிவில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஒரே பிரிவில் இடம்பெற்றிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில், இந்திய ஆடவர் அணி இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான் மற்றும் வேல்ஸ் நாடுகளுடன் இணைந்து 'குரூப் டி' பிரிவில் அங்கம் வகிக்கிறது. மறுபக்கம், இந்திய மகளிர் அணி சீனா, இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் அடங்கிய பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன.

TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP 2026
WORLD CUP NEW FORMAT
INDIAN HOCKEY TEAM
ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026
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