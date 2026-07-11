கால்பந்து வீரர் ஜாமிண்டன் காம்பாஸுக்கு கொலை மிரட்டல்: கொலம்பியா கால்பந்து கூட்டமைப்பு கடும் கண்டனம்!
ஜாமிண்டன் காம்பாஸுக்கு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு விடுக்கப்பட்ட கொலை மிரட்டல்களுக்கு கொலம்பியா கால்பந்து கூட்டமைப்பு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 11, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 5:22 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இருந்து கொலம்பியா அணி வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, அந்த அணியின் மிட்ஃபீல்டர் ஜாமிண்டன் காம்பாஸுக்கு கொலை மிரட்டல்கள் வந்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில் தற்சமயம் காலிறுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடந்து முடிந்த காலிறுதி போட்டிகளில் பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன. அதேசமயம் நார்வே, இங்கிலாந்து, அர்ஜென்டினா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் காலிறுதியில் மோதவுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்று ஆட்டத்தில் கொலம்பியா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக இரு அணிகளாலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதனால் இந்த போட்டியின் முடிவு பெனால்டி ஷூட் அவுட்டிற்கு சென்றது.
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் கொலம்பியா அணி 3-4 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்திடம் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியது. இப்போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தில், காம்பாஸ் தனக்குக் கிடைத்த மிக எளிதான கோல் அடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டு, பந்தை இலக்குக்கு வெளியே அடித்தார். இதனால் அவர் மீது அந்நாட்டு ரசிகர்கள் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர்.
அதிலும் குறிப்பாக, கொலம்பியா அணியின் இந்தத் தோல்விக்குப் பிறகு, காம்பாஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் கொலை மிரட்டல்கள் குவியத் தொடங்கின. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர் தனது சமூக ஊடகப் பக்கங்களின் கமெண்ட் ஆப்ஷனை ஆஃப் செய்துள்ளார். இதுதவிர, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அவர் மற்ற வீரர்களுடன் கொலம்பியாவுக்குத் திரும்பவில்லை.
இதுகுறித்து கொலம்பியா கால்பந்து கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நாட்டின் சார்பாக விளையாட்டு அரங்கில் களமிறங்கியதற்காக எந்தவொரு வீரரோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினரோ அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்படக் கூடாது. கால்பந்து என்பது ஒற்றுமை, மரியாதை மற்றும் சகிப்புத்தன்மைக்கான இடமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, வெறுப்பு, பயமுறுத்தல் அல்லது வன்முறைக்கான களம் அல்ல" என்று தெரிவித்துள்ளது.
𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗮— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 10, 2026
🔗 https://t.co/BJdkJqXLKx#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Myw3TO4N0B
தமக்கு வரும் மிரட்டல்கள் குறித்து காம்பாஸ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், "கால்பந்து என்பது கடினமான தருணங்களையும் உள்ளடக்கியதுதான். எனது கொலம்பியா மக்களே, தயவுசெய்து நாம் ஒருபோதும் மரியாதையை மறந்துவிடக் கூடாது. நமக்குள் கருத்து வேறுபாடுகளும், ஏமாற்றங்களும், சோகமும் இருந்தாலும், எந்தவொரு வெறுப்பையோ அல்லது பயத்தில் வாழ்வதையோ நியாயப்படுத்தாது" என்று உருக்கமாக எழுதியுள்ளார்.
காம்பாஸுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கொலை மிரட்டல்கள், கொலம்பியா கால்பந்து வரலாற்றின் மிக மோசமான கருப்புப் பக்கங்களை மீண்டும் நினைவூட்டியுள்ளன. கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பையின் போது, அமெரிக்க அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கொலம்பியா டிஃபென்டர் ஆண்ட்ரஸ் எஸ்கோபார் தவறுதலாகத் தனது சொந்த அணிக்கு எதிராகவே கோல் அடித்தார்.
இதையும் படிங்க:
இதன் காரணமாக கொலம்பியா அணி 1-2 என்ற கோல் கணக்கில் அமெரிக்க அணியிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்தும் வெளியேறியது. அந்தத் தொடர் முடிந்து தாயகம் திரும்பிய எஸ்கோபார், கொலம்பியாவில் அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்நிலையில் தற்போது மற்றொரு கொலம்பியா வீரருக்கும் இதுபோன்ற கொலை மிரட்டல்கள் வந்துள்ளது உலகக் கோப்பை அரங்கில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.