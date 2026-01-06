ETV Bharat / sports

சிட்னி டெஸ்ட்: ஸ்டீவ் ஸ்மித் சதம்; வலுவான முன்னிலையில் ஆஸ்திரேலியா

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் சதமடித்து அசத்தியுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 1:44 PM IST

சிட்னி: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 518 ரன்களை சேர்த்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 384 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜோ ரூட் 160 ரன்களை அடித்தார். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் மைக்கேல் நேசர் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் வெதர்லேட் 21 ரன்களிலும், மார்னஸ் லபுஷாக்னே 48 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் மறுபக்கம் சிறப்பாக விளையாடிய டிராவிஸ் ஹெட் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 166 ரன்களை எடுத்தது.

இதனையடுத்து டிராவிஸ் ஹெட் 91 ரன்களுடனும், மைக்கேல் நேசர் ஒரு ரன்னுடனும் இன்று மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடங்கினர். இதில் டிராவிஸ் ஹெட் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். மறுபக்கம் மைக்கேல் நேசர் தனது பங்கிற்கு 24 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் ஹெட் 163 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

அடுத்து வந்த உஸ்மான் கவாஜா 17 ரன்களிலும், அலெக்ஸ் கேரி 16 ரன்களிலும், கேமரூன் க்ரீன் 37 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒரு பக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்டீவ் ஸ்மித் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 37ஆவது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். அவருடன் இணைந்த பியூ வெப்ஸ்டரும் சிறப்பாக செயல்பட ஆஸ்திரேலிய அணி முன்னிலை பெற்றது.

இதன் மூலம் மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 517 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 129 ரன்களுடனும், பியூ வெப்ஸ்டர் 42 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் பிரைடன் கார்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், பென் ஸ்டோக்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளனர். இதனையடுத்து 134 ரன்கள் முன்னிலையுடன் ஆஸ்திரேலிய அணி நாளை நான்காம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தெல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிரௌலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்

ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: டிராவிஸ் ஹெட், ஜேக் வெதர்லெட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), உஸ்மான் கவாஜா, அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் க்ரீன், பியூ வெப்ஸ்டர், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், மைக்கேல் நேசர்.

