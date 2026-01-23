ஆஸ்திரேலியா ஓபன் 2026: நான்காம் சுற்றில் அல்காரஸ், மெத்வதேவ், சபலென்கா மற்றும் கஃப்
இன்றைய போட்டியில் கார்லோஸ் அல்காரஸ் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் சர்வதேச டென்னிஸ் விளையாட்டில் தனது 100ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.
மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் ஒற்றையர் பிரிவு மூன்றாம் சுற்று ஆட்டத்தில் கார்லோஸ் அல்காரஸ், டேனில் மெத்வதேவ், அரினா சபலென்கா, கோகோ கஃப் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், பிரான்சை சேர்ந்த கோரென்டின் மௌடெட்டை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் அல்காரஸ் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தினார்.
இதன் மூலம் முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய அல்காரஸ், அடுத்தடுத்த செட்டுகளை 6-4, 6-1 என்ற கணகில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் கார்லோஸ் அல்கார்ஸ் 6-2, 6-4, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் கோரென்டின் மௌடெட்டை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரின் நான்காவது சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் முன்னாள் நம்பர் 1 வீரரான ரஷ்யாவை சேர்ந்த டேனில் மெத்வதேவ், ஹங்கேரியாவின் ஃபேபியன் மரோசானை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஃபேபியன் முதல் செட்டை 7-6 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி மெத்வதேவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
அதன்பின் தனது ஆட்டத்தை முழு கவனத்தை செலுத்திய மெத்வதேவ் மூன்றாவது செட்டை 7-5 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்தார். தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட மெத்வதேவ் நான்காவது செட்டை 6-0 என்ற கணக்கிலும், ஐந்தாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் டேனில் மெத்வதேவ் 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 மற்றும் 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ஃபேபியானை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெலாரசைச் சேர்ந்த அரினா சபலென்கா, ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தேசியா பொட்டாபோவாவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தது. அதன்பின் முதல் செட்டை சபலென்கா 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் இரு வீராங்கனைகளும் கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இறுதியில் அரினா சபலென்கா 7-6 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் அரினா சபலென்கா 7-6, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அனஸ்தேசியா பொட்டாபோவாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நான்காவது சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
மற்றொரு மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை கோகோ கஃப், சக நாட்டரவான ஹெய்லி பாப்டிஸ்ட்டை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் அபாரமாக விளையாடிய ஹெய்லி முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த கோகோ கஃப் இரண்டாவது செட்டை 6-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.
அதன்பின் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய கோகோ கஃப் 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்றார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் கோகோ கஃப் 3-6, 6-0, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ஹெய்லி பாப்டிஸ்ட்டை வீழ்த்தி நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.