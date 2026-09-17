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காரபோ கோப்பை 2026 | மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் கோட்டையைத் தகர்த்த பிரைட்டன்; ஓல்ட் டிராஃபோர்ட்டில் 50 ஆண்டு கால சாதனை முடிவு!

ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற பிரைட்டன் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.

காரபோ கோப்பை 2026
காரபோ கோப்பை 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 11:23 AM IST

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ஹைதராபாத்: காரபோ கோப்பை (Carabao Cup) கால்பந்து தொடரின் மூன்றாவது சுற்றில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது.

இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான காரபோ கோப்பை (இங்கிலீஷ் கால்பந்து லீக் கோப்பை) தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் பிரைட்டன் அணிகள் மூன்றாம் சுற்று ஆட்டத்தில் மோதின. மான்செஸ்டரில் உள்ள ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

யுனைடெட் ஆதிக்கம்

சொந்த மைதானத்தில் ரசிகர்களின் ஆதரவோடு களமிறங்கிய மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி, ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்திலேயே சிறப்பாகச் செயல்பட்டு அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்தது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 8ஆவது நிமிடத்தில் ஷியா லேசியும், ஆட்டத்தின் 10ஆவது நிமிடத்தில் மேசன் மவுன்ட்டும் கோல் அடித்து ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினர். இதனால், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் எளிதாக வெற்றி பெறும் என்றே அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர்.

ஆனால் மறுபுறம், இரண்டு கோல்கள் பின்தங்கிய நிலையிலும் பிரைட்டன் அணி சற்றும் மனம் தளராமல் விளையாடியது. குறிப்பாக, முதல் பாதி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+1ஆவது நிமிடத்தில், பிரைட்டன் அணியின் வீரர் சாரலம்போஸ் கோஸ்துலாஸ் கோலடித்து அணிக்கு நம்பிக்கையளித்தார். இருப்பினும், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தது.

பிரைட்டன் அணியின் கம்பேக்

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், பிரைட்டன் அணி அபாரமான கம்பேக்கைக் கொடுத்தது. ஒருபுறம் மான்செஸ்டர் அணியின் கோல் முயற்சிகளைத் தடுத்து அசத்தியதுடன், மறுபுறம் அவர்களின் டிஃபென்ஸையும் தகர்த்து அதிரடி காட்டியது. இதில், ஆட்டத்தின் 65ஆவது நிமிடத்தில் பாஸ்கல் கிரோசும், ஆட்டத்தின் 70ஆவது நிமிடத்தில் மாக்சிம் டி கியூப்பரும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து மான்செஸ்டர் அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தனர்.

அதன்பின், பிரைட்டன் அணி தனது டிஃபென்ஸை மேலும் வலுப்படுத்தியதால், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகின. இதனால், ஆட்டநேர முடிவில் பிரைட்டன் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் காரபோ கோப்பை தொடரின் நான்காவது சுற்றுக்கும் பிரைட்டன் அணி முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இந்த தோல்வியின் மூலம் ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் 2-0 என முன்னிலை பெற்ற பிறகு, ஒரு போட்டியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் தோல்வியடைவது கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல் முறையாகும். மேலும், இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியின் காரணமாக மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து, தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது.

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மற்ற போட்டிகளின் முடிவுகள்

இதே சுற்றில் நடைபெற்ற மற்றுமொரு ஆட்டத்தில், ஆஸ்டன் வில்லா அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் கோவெண்ட்ரி சிட்டி அணியை வீழ்த்தியது. மற்றொரு போட்டியில் எவர்டன் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் உல்வ்ஸ் (Wolves) அணியையும், லீக் 2 பிரிவைச் சேர்ந்த பிளீட்வுட் டவுன் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் அணியையும் வீழ்த்தி அசத்தின.இந்த வெற்றிகளின் மூலம் பிரைட்டன், ஆஸ்டன் வில்லா, எவர்டன் மற்றும் பிளீட்வுட் டவுன் ஆகிய அணிகள் காரபோ கோப்பையின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.

TAGGED:

CARABAO CUP 2026
காரபோ கோப்பை 2026
மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
பிரைட்டன் அணி வெற்றி
MANCHESTER UNITED VS BRIGHTON

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