ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: வரலாற்று வெற்றியில் சோகம்; கத்தாருக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கனடா வீரர் கோனேவுக்கு கால் முறிவு
உலகக் கோப்பை கனவு சிதைந்த சோகத்திலும், இஸ்மாயில் கோனே ஸ்ட்ரெச்சரில் வெளியேறும் போது ரசிகர்களுக்குத் தம்ஸ்-அப் காட்டி தைரியம் அளித்தது மைதானத்தையே நெகிழ வைத்தது.
Published : June 19, 2026 at 2:38 PM IST
ஹைதராபாத்: கனடா கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர மிட்ஃபீல்டர் இஸ்மாயில் கோனே, கத்தாருக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கால் முறிவுக் காரணமாகத் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை திருவிழா அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற குரூப் பி லீக் ஆட்டத்தில் கத்தார் அணியை 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி கனடா அணி அபார வெற்றி பெற்றது. உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் கனடா கால்பந்து அணி பதிவு செய்த முதல் வெற்றியாகவும் இது அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒருபுறம் கனடா அணியின் வரலாற்று வெற்றியாக இது அமைந்த போதிலும், அந்த அணியின் நட்சத்திர மிட்ஃபீல்டர் இஸ்மாயில் கோனேவுக்கு ஏற்பட்ட கால் முறிவுச் சம்பவம் கால்பந்து ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. போட்டியின் 53ஆவது நிமிடத்தில் கனடா அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த வேளையில் இந்த அதிர்ச்சிச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
June 19, 2026
அச்சமயத்தில் இஸ்மாயில் கோனே பந்தை நகர்த்திச் சென்ற போது, கத்தார் அணியின் மிட்ஃபீல்டர் அசிம் மாடிபோ பின்னால் இருந்து அவரைத் தாக்கி வீழ்த்தினார். இதனால் நிலைதடுமாறி கோனே மைதானத்தில் விழுந்த வேளையில், அவரது இடது கால் எலும்பு முறிந்தது. இதனையடுத்து, கனடா அணியின் மருத்துவக் குழுவினர் கோனேவுக்கு உடனடியாக முதலுதவி அளித்து, ஸ்ட்ரெச்சர் மூலம் அவசர சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
உலகக் கோப்பை கனவு சிதைந்த சோகத்திலும், கோனே ஸ்ட்ரெச்சரில் வெளியேறும் போது ரசிகர்களுக்குத் தம்ஸ்-அப் காட்டி தைரியம் அளித்தது மைதானத்தையே நெகிழ வைத்தது. இச்சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த கனடா வீரர்கள் கத்தார் வீரர்களுடன் மைதானத்தில் மோதியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. கோனேவைக் காயப்படுத்திய கத்தார் வீரர் அசிம் மாடிபோவுக்கு நடுவர் உடனடியாக சிவப்பு அட்டை (ரெட் கார்ட்) காட்டி வெளியேற்றினார்.
Tempers flare between Canada and Qatar after the final whistle, leading to a player scuffle to conclude a dramatic match— CTV News (@CTVNews) June 19, 2026
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மறுபுறம், மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இஸ்மாயில் கோனேவுக்குக் கால் எலும்பு முறிவுக்கான அவசர அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, நடப்பு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளார். இந்த சம்பவம் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடல் பெரும் சோகத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.