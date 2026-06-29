கடைசி நேரத்தில் கோல் - கனடா அணி ’த்ரில்’ வெற்றி பெற்று சாதனை
இதுவரை 3 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் பங்கேற்றுள்ள கனடா அணி, முதல் முறையாக லீக் சுற்றில் வெற்றி பெற்றது மட்டுமில்லாமல், நாக் அவுட் சுற்றிலும் வென்றுள்ளது
Published : June 29, 2026 at 7:35 AM IST
ஹைதராபாத்: தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான 'நாக் அவுட்' சுற்று போட்டியில் கனடா அணி கூடுதல் நேரத்தில் அடித்த கோல் மூலம் ’த்ரில்’ வெற்றி பெற்றது.
உலகின் மிகப்பெரும் விளையாட்டு திருவிழாவில் ஒன்றான ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த 11ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
மொத்தம் இந்த தொடரில் 48 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், ஃபிஃபா தரவரிசையில் சற்று பின் தங்கியுள்ள பல நாடுகள் உலகக் கோப்பை தொடரில் முதல் முறையாக பங்கேற்றுள்ளது. தொடரின் முதல் கட்ட லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்த நிலையில், ’ரவுண்ட் 32’ எனப்படும் இரண்டாம் கட்ட நாக் அவுட் சுற்று போட்டிகள் நேற்று தொடங்கியது. இரு அணிகளும் முதல் முறையாக நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றதால் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் களம் கண்டது.
A history-making goal for Canada 🇨🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Mq2U2nDHMn— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ஆரம்பம் முதல் இரு அணிகளும் தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்டது. போட்டியின் 5வது நிமிடத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் டெபோஹோ மோகோயினா கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சி வீணானது. அதேபோல் கனடா வீரர் ஸ்டீபன் எஸ்டாகியோ எடுத்த கோல் முயற்சியும் தோல்வியில் முடிந்தது. பின்னர் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க எடுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் முறியடிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக தென் ஆப்பிரிக்கா கோல் கீப்பர் வில்லியம்ஸ் கனடா அணி அடித்த 5 கோல் வாய்ப்புகளை அசத்தலாக முறியடித்தார்.
போட்டி டிராவில் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கூடுதல் நேரத்தில் கனடா வீரர் அலிஸ்டர் ஜான்ஸ்டன் அளித்த லாங் பாஸை (long pass) கோல் போஸ்டின் இடது கார்னரில் அடித்து ஸ்டீஃபன் எஸ்டாகியோ கோலாக மாற்றினார். இதன்மூலம் 1-0 என்ற கோல்கணக்கில் கனடா அணி வெற்றி பெற்று முதல் அணியாக ரவுண்ட் 16 சுற்றுக்குள் நுழைந்தது. வரும் 4ஆம் தேதி நடைபெறும் ரவுண்ட் 16 சுற்றில் கனடா அணி, நெதர்லாந்து அல்லது மொராக்கோ அணியை எதிர்கொள்ளும்.
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கனடா அணி தனது அனைத்து லீக் போட்டிகளையும் சொந்த மண்ணில் விளையாடியது. கடைசி லீக் போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்து அணியுடன் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வி அடைந்தது. இதுவரை 3 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் பங்கேற்றுள்ள கனடா அணி, முதல் முறையாக லீக் சுற்றில் வெற்றி பெற்றது மட்டுமில்லாமல், நாக் அவுட் சுற்றிலும் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.