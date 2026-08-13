கனடா ஓபன் 2026: இறுதிப்போட்டியில் மோதும் ஸ்வியாடெக் - ரைபாகினா; ஆடவர் பிரிவில் அமெரிக்கர்கள் மோதல்!
கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர்கள் பென் ஷெல்டன் மற்றும் பிராண்டன் நகாஷிமா ஆகியோர் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
Published : August 13, 2026 at 7:01 PM IST
ஹைதராபாத்: டொராண்டோ நகரில் நடைபெற்று வரும் கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டிக்கு போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் மற்றும் கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா ஆகியோர் முன்னேறியுள்ளனர்.
கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரானது டொராண்டோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான அரையிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னணி வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், உக்ரைனின் நட்சத்திர வீராங்கனையான எலினா ஸ்விடோலினாவை எதிர்கொண்டார்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்வியாடெக், முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் வலுவான கம்பேக் கொடுத்த ஸ்விடோலினா, 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று பதிலடி கொடுத்ததுடன், போட்டியையும் சமன்படுத்தினார்.
Elina Svitolina is not to be messed with 💪@ElinaSvitolina takes charge of the second set against Swiatek.#NBO26 pic.twitter.com/R5cnKiAAqV— wta (@WTA) August 13, 2026
ஸ்வியாடெக் அபார வெற்றி
இதனால் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கிச் சென்றது. இதில் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய ஸ்வியாடெக் 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இகா ஸ்வியாடெக் 6-3, 1-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் எலினா ஸ்விடோலினாவை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இகா ஸ்வியாடெக் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளார்.
மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், கஜகஸ்தானின் முன்னணி வீராங்கனை எலினா ரைபாகினா, அமெரிக்காவின் இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை கோகோ காஃபை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இரு வீராங்கனைகளும் சரிக்குச் சமமாக மோதினர். இதனால் முதல் செட்டை வெல்ல இருவரும் கடினமாகப் போராடிய நிலையில், கோகோ காஃப் 7-5 என்ற கணக்கில் அதைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இறுதிப் போட்டியில் ரைபாகினா
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த ரைபாகினா, அதை 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிப் பதிலடி கொடுத்தார். அதன்பின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரைபாகினா, அந்தச் செட்டையும் 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் 5-7, 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் கோகோ காஃபை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், முதல் முறையாக இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறினார்.
Burning the midnight oil! 🌙— wta (@WTA) August 13, 2026
Elena Rybakina comes back to defeat Gauff in a three set battle.#NBO26 pic.twitter.com/zf1ERDnFzp
இதையடுத்து கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை அதிகாலை நடைபெறவுள்ளது. இதில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கை எதிர்த்துக் கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இதில் யார் வெற்றிபெற்றுப் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
ஷெல்டன் - நகாஷிமா அசத்தல்
அதேசமயம் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர்கள் பென் ஷெல்டன் மற்றும் பிராண்டன் நகாஷிமா ஆகியோர் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர். இதில் நடப்பு சாம்பியனான பென் ஷெல்டன், அரையிறுதி ஆட்டத்தில் சக அமெரிக்க வீரரான லேர்னர் தியனை 6-2, 6-3 என்ற நேர் செட்களில் எளிதாக வீழ்த்தி, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
The moment @BenShelton sealed his spot in the final!@OBNmontreal | #NBO26 pic.twitter.com/2G7pwEOONF— ATP Tour (@atptour) August 13, 2026
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அதேசமயம் மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமா, ஸ்பெயினின் இளம் வீரர் ரஃபேல் ஜோடாரை 7-6(3), 6-4 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி, முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இரு வீரர்கள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.