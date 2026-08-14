கனடா ஓபன் 2026: சாம்பியன் பட்டம் வென்று பென் ஷெல்டன், இகா ஸ்வியாடெக் வரலாற்றுச் சாதனை!
ஆண்டி முர்ரே, நோவக் ஜோகோவிச் மற்றும் ரஃபேல் நடால் ஆகியோரைத் தொடர்ந்து, கனடா ஓபன் தொடரில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் பென் ஷெல்டன் படைத்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 2:02 PM IST
ஹைதராபாத்: கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்க வீரர் பென் ஷெல்டனும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் போலந்து நாட்டின் இகா ஸ்வியாடெக்கும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
கனடாவின் மாண்ட்ரியல் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டி நிறைவடைந்துள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் நட்சத்திர வீரர் பென் ஷெல்டன், சக அமெரிக்க வீரரான பிராண்டன் நகஷிமாவை எதிர்கொண்டார். இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இரு வீரர்கள் பலப்பரீட்சை நடத்தியதால் போட்டியின் எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்திருந்தது.
நடால், ஜோகோவிச் வரிசையில் ஷெல்டன்
இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலிருந்தே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பென் ஷெல்டன் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இருவரும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்ற, இந்த செட்டின் முடிவானது டைபிரேக்கர் சுற்றுக்குச் சென்றது. இறுதியில் மைதானத்தில் கடுமையாக போராடிய பென் ஷெல்டன் 7-6(4) என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
Shelton is on 🔥@OBNmontreal | #NBO26 | @BenShelton pic.twitter.com/29o0S5CO80— ATP Tour (@atptour) August 14, 2026
இதன் மூலம் பென் ஷெல்டன் 6-3, 7-6(4) என்ற நேர் செட் கணக்கில் பிராண்டன் நகஷிமாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம் கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் பென் ஷெல்டன், தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்து அசத்தியுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக ஆண்டி முர்ரே, நோவக் ஜோகோவிச் மற்றும் ரஃபேல் நடால் ஆகியோர் மட்டுமே இத்தொடரில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்திருந்த நிலையில், தற்போது அந்த ஜாம்பவான்களின் வரிசையில் பென் ஷெல்டனும் இணைந்துள்ளார்.
சபலென்காவை முந்திய ஸ்வியாடெக்
டொராண்டோவில் நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதி ஆட்டத்தில், போலந்து நாட்டின் முன்னணி வீராங்கனையான இகா ஸ்வியாடெக், கஜகஸ்தானின் நட்சத்திர வீராங்கனை எலினா ரைபாகினாவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்வியாடெக், முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும் எளிதாகக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் இகா ஸ்வியாடெக் 6-2, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எலினா ரைபாகினாவை வீழ்த்தி, தனது முதல் கனடா ஓபன் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
Sweet Victory 🍁@iga_swiatek defeats Rybakina in straight sets, 6-2, 6-3, to secure the title in Toronto!#NBO26 pic.twitter.com/tyhN8Y3EtH— wta (@WTA) August 13, 2026
இந்த வெற்றியின் மூலம், ஸ்வியாடெக் தனது சர்வதேச டென்னிஸ் வாழ்க்கையின் 12-ஆவது டபிள்யூடிஏ 1000 (WTA 1000) சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம், 11 பட்டங்கள் வென்றுள்ள அரினா சபாலெங்காவை முந்திக் கொண்டு, டபிள்யூடிஏ 1000 வரலாற்றில் அதிக பட்டங்கள் வென்ற வீராங்கனைகளின் பட்டியலில் இரண்டாவது வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இப்பட்டியலில் 13 பட்டங்களுடன் அமெரிக்க டென்னிஸ் ஜாம்பவான் செரீனா வில்லியம்ஸ் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.
பரிசுத் தொகை
இத்தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனுக்கு, கோப்பையுடன் சேர்த்து 1,151,420 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.11 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. அதேசமயம் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்து ரன்னர்-அப் இடத்தைப் பிடித்த பிராண்டன் நகஷிமாவுக்கு 6,12,340 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.6 கோடி) பரிசுத்தொகையாகக் கிடைத்தது.
Title in Toronto 🏆— wta (@WTA) August 14, 2026
Celebration with Elway 🐶😍
What more could you ask for?@iga_swiatek | #NBO26 pic.twitter.com/na03uaRP3h
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இதேபோல், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் மகுடம் சூடிய போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கிற்கு கோப்பையுடன் 1,085,220 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.10.35 கோடி) பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது. அதே ஆட்டத்தில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற எலினா ரைபாகினாவுக்கு 5,64,920 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.5 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.