ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: பராகுவே அணியை எளிதாக வென்றது அமெரிக்கா
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற D பிரிவு போட்டியில் பராகுவே அணியை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அமெரிக்கா அணி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
Published : June 13, 2026 at 9:49 AM IST
டொராண்டோ/ கலிஃபோர்னியா: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இன்று கனடா, போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா இடையேயான போட்டி டிராவான நிலையில், மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்கா வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் நேற்று தொடங்கி அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று இரண்டாவது நாளில் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன. கனடா டொரண்டோ நகரில் நடைபெற்ற 'B' பிரிவு ஆட்டத்தில் கனடா மற்றும் போஸ்னியா, ஹெர்சகோவினா அணிகள் மோதின. சொந்த மண்ணில் கனடா அணி ரசிகர்களின் பேராதரவுடன் களமிறங்கியது. போட்டி தொடங்கியவுடன், போஸ்னியா வீரர் செட் கொலாசினக்கிற்கு ஃப்ரி கிக் (free kick) வாய்ப்பு கிடைத்த நிலையில், அதனை தவறவிட்டார்.
அதன்பிறகு இரு அணிகளும் முதல் கோல் போட முயன்றனர். இந்நிலையில் போட்டியின் 10வது நிமிடத்தில் அலிஸ்டர் ஜான்ஸ்டனுக்கு எல்லோ கார்ட் காண்பிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 20வது நிமிடத்தில் போஸ்னியா அணியின் வீரர் ஜோவோ லுகிக் தனது தலையால் அணிக்கு முதல் கோலை அடித்தார். இது அவருக்கு சர்வதேச போட்டியில் முதல் கோலாகும்.
It all ends level! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
இதன்பின்னர் கனடா அணி போட்டியை சமன் செய்ய போராடியது. போட்டியின் 53வது நிமிடத்தில் கனடா வீரர் ரிச்சி லாரியா கோல் அடிக்க முற்பட்டத்தை போஸ்னியா வீரர் அசத்தலாக தடுத்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து போட்டி இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், கனடா வீரர் சில் லரின், பிராமிஸ் டேவிட் உதவியுடன் கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் போட்டி சமன் ஆனது.
தொடர்ந்து போட்டியின் இறுதி நிமிடங்களில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கும் முயற்சி செய்தது வீணானது. ஆட்டத்தில் 6 நிமிடங்கள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காததால் டிராவானது. இதன்மூலம் கனடா, போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா ஆகிய இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது.
அமெரிக்கா அபார வெற்றி
தொடர்ந்து அமெரிக்கா கலிஃபோர்னியா நகரில் நடைபெற்ற D பிரிவு போட்டியில், அமெரிக்கா மற்றும் பராகுவே அணிகள் மோதின. அமெரிக்கா அணி 32 வருடங்களுக்கு பிறகு உலகக் கோப்பை போட்டியில் களமிறங்கியது. போட்டி தொடங்கிய 7வது நிமிடத்தில் பராகுவே அணிக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. டாமியன் போபாதில்லா தங்களது அணியின் கோல் போஸ்டில் (own goal) அடித்தார். இது own goal ஆக கருதப்பட்டு, அமெரிக்கா அணிக்கு கோலாக வழங்கப்பட்டது.
A winning start for 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
தொடர்ந்து, 31வது நிமிடத்தில், அமெரிக்க வீரர் ஃபொலாரின் பலோகுன் கிறிஸ்டியன் புலிஸ்டிக் உதவியுடன், கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் அமெரிக்கா அணி 2-0 என முன்னிலை பெற்றது. முதல் பாதியில் அமெரிக்கா முன்னிலை பெற்ற நிலையில், பராகுவே முதல் கோல் அடிப்பதில் தீவிரம் காட்டியது. ஆனால் போட்டியின் 49வது நிமிடத்தில் அமெரிக்கா அணி வீரர் ஃபொலாரின் பலோகுன் மாலிக் தில்மன் உதவியுடன் மீண்டும் ஒரு கோல் அடித்தார். இதனால் பராகுவே சரிவில் இருந்து மீள்வது மேலும் கடினமானது.
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போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், 72வது நிமிடத்தில் பராகுவே அணியின் மாரவ்சியோ ஜுலியோ என்சிஸோ உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து கூடுதல் நேரத்தில், 97வது நிமிடத்தில் அமெரிக்கா 4வது கோலை அடித்தது. இதன்மூலம் அமெரிக்கா அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் அமெரிக்கா அணி 3 புள்ளிகள் பெற்றது.