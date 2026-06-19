ஜொனாதன் டேவிட் 'ஹாட்ரிக்' கோல் - உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் கனடா முதல் வெற்றி
செக் குடியரசு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் தெபோஹோ மொகொயினா பெனால்டி கிக் கோல் அடித்ததன் மூலம் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
Published : June 19, 2026 at 11:09 AM IST
ஹைதராபாத்: ஜொனாதன் டேவிட் ’ஹாட்ரிக்’ கோல் மூலம் கனடா அணி வெற்றி பெற்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த 11 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கனடாவின் வான்கோவர் பகுதியில் நடைபெற்ற B பிரிவு போட்டியில் கனடா, கத்தார் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் ஆரம்பம் முதல் கனடா அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. 16-வது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் சில்லரின் கோல் கணக்கை தொடங்கினார். பின்னர் 28-வது நிமிடத்தில் கனடா அணியின் ஜொனாதன் டேவிட் 2-வது கோலை பதிவு செய்தார். கத்தார் அணி முதல் கோல் அடிக்க தீவிரம் காட்டிய நிலையில், 32-வது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் ஹோமம் எல் அமினுக்கு ரெட் கார்டு (red card) காட்டப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்.
அதே நேரத்தில் மறுபக்கம் கனடா அணியின் ஜொனாதன் டேவிட் மீண்டும் கோல் போஸ்டின் நடுவில் அடித்து இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார். முதல் பாதி முடிவில் கனடா அணி முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாவது பாதி போட்டி தொடங்கியவுடன் கத்தார் அணியின் அசிம் மடிபோவிற்கு தவறான ஆட்டத்தின் (foul) காரணமாக ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் 6-வது முறையாக ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது.
Canada secure their first-ever #FIFAWorldCup victory! 🇨🇦— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
இந்த முறை உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அதிகமுறை ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கத்தார் அணி 9 வீரர்களுடன் களத்தில் ஆடிய நிலையில், 64வது நிமிடத்தில் கனடா அணியின் நாதன் சலிபா 4-வது கோலை அடித்தார். தொடர்ந்து 75-வது நிமிடத்தில் முகமது மனாய் 5-வது கோலை பதிவு செய்த நிலையில், கத்தார் அணியின் தோல்வி கிட்டத்தட்ட உறுதியானது. பின்னர் கூடுதல் நேரத்தில் கனடா வீரர் ஜொனாதன் டேவிட் 3-வது கோல் அடித்து 'ஹாட்ரிக்' சாதனை படைத்தார்.
இந்த உலகக் கோப்பையில் மெஸ்ஸிக்கு பிறகு ஜொனதன் டேவிட் ஹாட்ரிக் கோல் அடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆட்டத்தின் முடிவில் கனடா அணி 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் முதல் வெற்றியை பெற்று கனடா அணி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும் 4 புள்ளிகளுடன் B பிரிவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
தென் ஆப்பிரிக்கா, செக் குடியரசு போட்டி ’டிரா’
அட்லாண்டாவின் நடைபெற்ற A பிரிவு போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா - செக் குடியரசு அணிகள் மோதின. போட்டி தொடங்கியவுடன் செக் குடியரசு வீரர் மைக்கெல் சடிலெக் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். அலெக்சாண்டர் சோஜ்கா உதவியுடன் 5வது நிமிடத்தில் முதல் கோலை பதிவு செய்தார். பின்னர் 7-வது நிமிடத்தில் செக் குடியரசு வீரர் அலெக்சண்டர் சோஜ்காவிற்கு கிடைத்த ஃப்ரி கிக் (free kick) வாய்பை தவறவிட்டார்.
Points shared in Group 🅰️🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
தொடர்ந்து தென் ஆப்பிரிக்கா வீரர்கள் முதல் கோல் அடிக்க தீவிரம் காட்டினர். போட்டியின் முதல் பாதியின் முடிவில் செக் குடியரசு அணி முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து செக் குடியரசு அணி தற்காப்பு ஆட்டத்தை கையில் எடுத்தது. செக் குடியரசு வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 83-வது நிமிடத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் தெபோஹோ மொகொயினா பெனால்டி கிக் மூலம் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
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இதன் மூலம் போட்டி 1-1 என சமமான நிலையில், கூடுதல் நேரத்தில் இரண்டு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. இதனால் போட்டி டிராவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது. புள்ளிப்பட்டியலில் A பிரிவில் செக் குடியரசு அணி 3வது இடத்திலும், தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 4வது இடத்திலும் உள்ளது.