இரண்டாவது கோப்பையை வெல்லுமா சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்? அணியின் பலம், பலவீனம் குறித்து ஓர் அலசல்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பலம், பலவீனம், வாய்ப்புகள் மற்றும் அந்த அணிக்கு உள்ள சவால்கள் குறித்த அலசலை இந்த பதிவில் காண்போம்.
Published : March 23, 2026 at 6:02 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க உள்ளது. மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கும் தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது, முன்னாள் சாம்பியன் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் இஷான் கிஷன் தலைமையில் களமிறங்கும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பலம், பலவீனம், வாய்ப்புகள் மற்றும் அந்த அணிக்கு உள்ள சவால்கள் குறித்த அலசலை இந்த பதிவில் காண்போம்.
கடந்த சீசனில் சன்ரைசர்ஸ் சொதப்பியதன் காரணம் என்ன?
கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்திசெய்யவில்லை என்று தான் கூற வேண்டும். ஏனெனில் அபிஷேக் ஷர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் மற்றும் ஹென்ரிச் கிளாசென் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். ஆனால் அணியின் மிடில் ஆர்டர் வீரர்கள் மற்றும் கீழ் வரிசை வீரர்களால் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க முடியாததே அணியின் தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்தது.
மேலும், அணியின் பேட்டிங்கில் பல்வேறு மாற்றங்களை செய்ததும், ஒரு நிலையான ஸ்கோரை பதிவு செய்ய முடியாததற்கு காரணமாக அமைந்தது. மேலும், சுழற்பந்து வீச்சில் ஹர்ஷ் துபே மற்றும் ஜீஷன் அன்சாரி போன்ற அனுபவமற்ற சுழற்பந்து வீச்சாளர்களால் எதிரணியின் பேட்டிங் ஆர்டரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அதன் காரணமாக இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் அணி லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் மற்றும் ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் போன்ற ஆல் ரவுண்டர்களை தேர்வு செய்துள்ளது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பலம்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் மிகப்பெரும் பலமே அதிரடியான டாப் ஆர்டர் பேட்டிங். ஏனெனில் தொடக்கத்தில் டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோரும் மிடில் வரிசையில் இஷான் கிஷன் மற்றும் ஹென்றிச் கிளாசென் என டி20 கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான்கள் வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றனர். இவர்கள் நான்கு பேரின் டி20 ஸ்டிரைக் ரெட் 150-க்கும் அதிகம் என்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும்.
அவர்களுடன் தற்சமயம் லியாம் லிவிங்ஸ்டோனும் மிடில் ஆர்டரை வலுப்படுத்துகிறார். இதன் மூலம் அந்த அணி தங்களின் பேட்டிங் வரிசையைக் கொண்டே ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றும் திறனை கொண்டுள்ளது கூடுதல் பலமாகும். அவர்களுடன் பவுலிங்கில் ஜெய்தேவ் உனாத்கட், ஹர்ஷல் படேல் மற்றுன் ஜீசன் அன்சாரி ஆகியோருடன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகெத் வர்மா, ஹர்ஷ் தூபே உள்ளிட்டோராலும் பவுலிங்கிக் கைகொடுக்க முடியும் என்பது அணிக்கு மேலும் சாதக்கத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பலவீனம்
ஃபினிஷர்: சன்ரைசர்ஸ் அணியில் சிறந்த டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் இருந்தாலும், டெத் ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடி ஆட்டத்தை முடிக்க ஒரு சரியான ஃபினிஷர் இல்லை என்பது பலவீனமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் ஃபினிஷிங்கில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் அனிகேத் வர்மா ஆகியோரை தவிர்த்து பெரிய அளவில் அதிரடியாக பேட்டிங் வீரர்கள் இல்லை.
கம்மின்ஸின் காயம்: அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த அணி உனாத்கட் மற்றும் ஹர்ஷல் படேல் ஆகியோரை மட்டுமே பெரிதளவில் நம்பி இருக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர கம்மின்ஸ் மீண்டும் விளையாடுவாரா? இல்லையா? என்பதும் கேள்வியாகவே இருப்பதும் கூடுதல் தலைவலியை கொடுத்துள்ளது.
அனுபவம் வாய்ந்த ஸ்பின்னர்கள் இல்லை: தற்போதைய சன்ரைசர்ஸ் அணியில் லியாம் லிவிங்ஸ்டோனை சேர்த்ததன் மூலம், ஸ்பின்னர் வரிசையை சற்று பலப்படுத்தியுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஜீஷன் அன்சாரி அல்லது ஹர்ஷ் துபே ஆகிய இருவரில் ஒருவர் தான் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவார்கள் என்பதால், சுழற்பந்து வீச்சில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மீண்டும் சோதப்பியுள்ளது.
உத்தேச பிளேயிங் லெவன்: டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, பாட் கம்மின்ஸ், ஜெய்தேவ் உனத்கட், ஹர்ஷல் படேல், ஜீஷன் அன்சாரி. இம்பாக்ட் சப்: ஹர்ஷ் துபே
காத்திருக்கும் சவால்கள்
சைனாமேனிடம் தடுமாற்றம்: டிராவிஸ் ஹெட், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் மற்றும் அனிகெத் வர்மா போன்ற வீரர்கள் இடது கை சைனாமேன் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எதிராக தடுமாறி வருகின்றனர். ஏனெனில் சைனாமேன் பவுலர்களுக்கு எதிராக இவர்களின் ஸ்டிரைக் ரேட் மிகவும் மோசமாக உள்ளதுடன், விக்கெட்டுகளையும் இழந்துள்ளனர். இதனால் அவர்கள் இந்த ஐபிஎல் சீசனில் இந்த சவாலை எப்படி சமாளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
ஆஃப் பிரேக் பலவீனம்: அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் சமீபத்திய டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஃப் பிரேக் பவுலர்களுக்கு எதிராக தடுமாறியுள்ளனர். இருப்பினும் அவர்கள் களத்தில் செட்டில் ஆகும் பட்சத்தில், ஆட்டத்தை வேறு கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்வர்கள் என்பதால், ஆஃப் பிரேக் பவுலர்களை சற்று பார்த்து விளையாட வேண்டியது அவசியமாகும்.
இதையும் படிங்க
சொந்த மைதானத்தில் ஆதிக்கம்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியானது ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தை சொந்த மைதானமாக கொண்டுள்ளது. இங்கு அந்த அணி பல அபாரமான வெற்றிகளையும் குவித்து சாதனைகள் படைத்துள்ளது. குறிப்பாக இந்த மைதானத்தில் ஹென்ரிச் கிளாசென் 55.82 சராசரி மற்றும் 182.74 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடில் விளையாடியுள்ளார். அதேசமயம் ஜெய்தேவ் உனத்கட் 14 போட்டிகளில் 7.50 எக்கானமியுடன் 19 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதனால் இந்த சீசனிலும் அவர்கள் ஜொலிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.