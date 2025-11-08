ஆஸி-யை வீழ்த்தி தொடரை வெல்லுமா இந்திய அணி? 5-வது டி20 போட்டியில் இன்று மோதல்!
தொடரில் முன்னிலைப் பெற்றிருக்கும் இந்திய அணி, இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை வெல்லுமா? அல்லது தொடர் தோல்விகளுக்கு ஆஸ்திரேலிய அணி பதிலடி கொடுத்து தொடரை சமன் செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் ஐந்தாவது டி20 போட்டி பிரிஸ்பேனில் உள்ள காபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்சமயம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டியானது மழை காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இந்திய அணியும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால் தற்போது இத்தொடரில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது மற்றும் கடைசி போட்டி இன்று பிரிஸ்பேனில் உள்ள காபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே தொடரில் முன்னிலைப் பெற்றிருக்கும் இந்திய அணி, இப்போட்டியில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து தொடரை வெல்லுமா? அல்லது அடுத்தடுத்த தோல்விகளுக்கு ஆஸ்திரேலிய அணி பதிலடி கொடுத்து தொடரை சமன் செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இரண்டாவது ஆட்டத்தில் தோல்வியைத் தழுவினாலும் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும் இந்திய அணி தங்களுடைய பேட்டிங் ஆர்டரை ஒவ்வொரு போட்டிக்கு மாற்றி வருவது, அணி வீரர்களுடைய நம்பிக்கையை உடைக்கும் செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் நடைபெற்று முடிந்த 4 போட்டிகளும் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களைத் தவிர்த்து, மற்ற இடங்களில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதனால் மிடில் ஆர்டர் வீரர்களுக்கு தாங்கள் எந்த இடத்தில் பேட்டிங் செய்வோம் என்று தெரியாமல் தடுமாறும் சூழல் உருவாகியுள்ளதுடன், டாப் ஆர்டர் வீரர்களும் பின் வரிசையில் களமிறக்கப்பட்டு ரன்கள் சேர்க்க தடுமாறி வருகின்றனர். அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக மாறியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி
மறுபக்கம் மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியானது, அடுத்தடுத்த தோல்விகளுக்கு பிறகு இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதனால் இப்போட்டியில் அதற்கான பதிலடியைக் கொடுப்பதுடன், தொடரையும் சமன் செய்யும் முனைப்பில் அந்த அணி விளையாடவுள்ளது. இருப்பினும் அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் தொடர்ந்து சொதப்பி வருவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் இன்றைய போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் மிட்செல் மார்ஷ், மேத்யூ ஷார்ட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், டிம் டேவிட், மிட்செல் ஓவன் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஆடம் ஸாம்பா, கிளென் மேக்ஸ்வெல், நாதன் எல்லிஸ், பென் துவார்ஷுயிஸ் ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை சமன் செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 36 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், இரண்டின் போட்டிகளின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை தொடருமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
காபா கிரிக்கெட் மைதானம்
காபா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 11 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 08 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 03 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஆஸ்திரேலியா-இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.45 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1.15 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜிதேஷ் சர்மா / சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா
ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்ச் மார்ஷ் (கேப்டன்), மிட்ச் ஓவன், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மேத்யூ ஷார்ட், நாதன் எல்லிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், மேத்யூ குஹ்னெமன், மஹ்லி பியர்ட்மேன்/பென் துவார்ஷுயஸ்.