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டிசம்பரில் நேபாளம் செல்லும் இந்திய ஏ அணி: டி20 தொடரின் முழு அட்டவணை இதோ!

நேபாள் மற்றும் இந்திய ஏ அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறவுள்ள டி20 தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை நேபாள் கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 3:43 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய 'ஏ' கிரிக்கெட் அணி எதிர்வரும் வரும் டிசம்பர் மாதம் நேபாளத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

சமீபத்தில் இலங்கையில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில், திலக் வர்மா தலைமையிலான இந்திய ஏ அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்திய ஏ அணி அடுத்ததாக நேபாளத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஸ்காட்லாந்தில் நடைபெற்ற ஐசிசி மாநாட்டின் இடையே, இந்திய 'ஏ' அணி நேபாளத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 தொடரில் விளையாடுவது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நேபாள கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் சதுர் பகதூர் சந்த், செயலாளர் பராஸ் கட்கா மற்றும் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா ஆகியோருக்கு இடையேயான சந்திப்பிற்குப் பிறகு இத்தொடர் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பரில் டி20 தொடர்

அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டி20 தொடரானது டிசம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி டிசம்பர் 9ஆம் தேதியும், இரண்டாவது போட்டி டிசம்பர் 11ஆம் தேதியும், மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டி டிசம்பர் 13ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. மேலும், இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் கீர்த்திபூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற திரிபுவன் பல்கலைக்கழக சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேபாள கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாக இந்த சுற்றுப்பயணம் பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய ஏ அணியில் முன்னணி ஐபிஎல் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் இந்திய முதன்மை அணியின் வாய்ப்புக்காகக் காத்திருக்கும் உள்ளூர் வீரர்கள் என பல இளம் திறமையாளர்கள் இடம்பெறுவார்கள் என்பதால், நேபாள அணிக்கு இத்தொடர் ஒரு கடினமான சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நேபாள் - பிசிசிஐ உறவு

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நேபாள கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சிக்கு பிசிசிஐ தனது முழுமையான பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளுக்கு முன்னதாக, நேபாள கிரிக்கெட் அணி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மையத்தில் சிறப்புப் பயிற்சி முகாமை நடத்தியது. மேலும், 2024 டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு முன்னதாக, அந்த அணி குஜராத் மற்றும் பரோடா போன்ற இந்தியாவின் உள்ளூர் மாநில அணிகளுடன் பயிற்சிப் போட்டிகளில் விளையாடி தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேபாள் அணியின் எழுச்சி

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் நேபாள அணி வளர்ந்து வரும் ஒரு அசோசியேட் அணியாக இருந்தாலும், தனது பெயரில் ஒரு பிரம்மாண்ட உலக சாதனையை எழுதியுள்ளது. அந்த வகையில், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த அணிகளின் பட்டியலில் நேபாளம் முன்னணி இடத்தில் உள்ளது. கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மங்கோலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், நேபாள அணி 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 314 ரன்களைக் குவித்து இமாலய உலக சாதனை படைத்தது.

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இதுதவிர, அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் குஷால் மல்லா வெறும் 34 பந்துகளில் சதம் விளாசி டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிவேக சதம் அடித்த நேபாள வீரராக உள்ளார். அதேசமயம், தீபேந்திர சிங் ஐரி வெறும் 9 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி, சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே மிக அதிவேக அரைசதம் கடந்த வீரர் என்ற யுவராஜ் சிங்கின் உலக சாதனையை முறியடித்தார். மேலும் சந்தீப் லாமிச்சானே, ஆரிஃப் ஷேக், கரண் கேசி, குஷால் புர்டெல், ஆசிஃப் ஷேக் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களும் சர்வதேச அளவில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

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INDIA A VS NEPAL
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இந்திய ஏ அணி
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