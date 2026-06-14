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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஷெமைன் கேம்ப்பெல் அதிரடியில் நடப்பு சாம்பியனை வீழ்த்திய வெஸ்ட் இண்டீஸ்

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷெமைன் கேம்ப்பெல் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 1:12 PM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் நியூசிலாந்து அணியை 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 4ஆவது லீக் ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியன் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்த்து, முன்னாள் சாம்பியன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. சௌதாம்ப்டனில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

அதன்படி முதலில் களம் இறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு இசபெல்லா காஸ் சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினார். அதேசமயம் மறுபுறம் களம் இறங்கிய ஜார்ஜியா பிளிம்மர் 8 ரன்களிலும், கேப்டன் அமெலியா கெர் 5 ரன்களிலும், சோஃபி டிவைன் 22 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து, 39 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் இசபெல்லா காஸும் தனது விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

இறுதியில் புரூக் ஹாலிடே 40 ரன்கள் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த மேடி கிரீன் 35 ரன்கள் சேர்த்து அணிக்குச் சிறப்பான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 162 ரன்களைச் சேர்த்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஆலியா அலெய்ன் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

அதன்பின் 163 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில், கியானா ஜோசப் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் ஹீலி மேத்யூஸ் - ஷெமைன் கேம்ப்பெல் ஜோடி அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் கேம்ப்பெல் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்த நிலையில், மறுபுறம் அரைசதத்தை நெருங்கிய ஹீலி மேத்யூஸ் 48 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

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இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷெமைன் கேம்ப்பெல் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 90 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 19.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷெமைன் கேம்ப்பெல் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

TAGGED:

NEW ZEALAND VS WEST INDIES
SHEMAINE CAMPBELLE
HAYLEY MATTHEWS
BROOKE HALLIDAY
WOMENS T20 WORLD CUP 2026

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