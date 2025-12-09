ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலம்: இறுதிப்பட்டியலை வெளியிட்டது பிசிசிஐ
ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் 40 வீரர்கள் ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையையும், 227 வீரர்கள் ரூ.30 லட்சம் என்ற அடிப்படை தொகையையும் கொண்டு பங்கேற்க உள்ளதாக்ஜ பிசிசிஐ கூறியுள்ளது.
Published : December 9, 2025 at 12:05 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க 1,390 வீரர்கள் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், அதிலிருந்து 350 வீரர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெறவுள்ளது. இதன் காரணமாக ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களின் பட்டியலை கடந்த நவம்பர் 15ஆம் தேதி வெளியிட்டனர்.
குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் டிரேடிங் முறையில் வீரர்களை வாங்கியுள்ளனர். இதன் காரணமாக நடப்பு மினி ஏலத்தில் பங்கேற்கும் அணிகளில் அதிகபட்சமாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் ரூ.64.30 கோடியும், குறைந்தபட்சமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் ரூ.2.75 கோடியும் கையிருப்பாக வைத்துள்ளனர்.
Complete your @ChennaiIPL squad ✍️— IndianPremierLeague (@IPL) December 6, 2025
Who else would you like to see wearing yellow in #TATAIPL 2026? 💛
Catch the #TATAIPLAuction 2026 on December 16 on https://t.co/4n69KTTxCB 💻 pic.twitter.com/PStJKS5uX3
அதேசமயம், சிஎஸ்கே அணியிடம் ரூ.43.40 கோடியும், ஆர்சிபி அணியிடம் ரூ.16.40 கோடியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் ரூ.25.50 கோடியும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் ரூ.12.90 கோடியும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸிடம் ரூ. 16.05 கோடியும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸிடம் ரூ. 21.80 கோடியும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸிடம் ரூ. 22.95 கோடியும், பஞ்சாப் கிங்ஸிடம் ரூ. 11.50 கோடியும் கையிருப்பாக வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், எதிர்வரும் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க 1,390 வீரர்கள் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளதாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. இந்த ஏலத்தில் 77 வீரர்கள் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்படும் நிலையில், அதில் 31 இடங்கள் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கான இறுதிப்பட்டியலை பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.
Here's a look at the remaining purse of all 🔟 teams ahead of the #TATAIPLAuction 2026 👀— IndianPremierLeague (@IPL) November 16, 2025
How is your team placed heading into the auction? 🤔#TATAIPL pic.twitter.com/1xKSPuwTLe
இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்க 1,390 வீரர்கள் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், அதிலிருந்து 350 வீரர்கள் இறுதிப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 240 இந்திய வீரர்களும், 110 வெளிநாட்டு வீரர்களும் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடும் வீரர்கள் பட்டியலில் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த 96 வீரர்களும், இந்தியாவைச் சேர்ந்த 16 வீரர்களும் இடம் பெற்றுள்ளனர். அதேசமயம் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடாத வீரர்கள் பட்டியலில் இந்தியாவில் இருந்து 224 வீரர்களும், வெளிநாட்டு நாட்டிலிருந்து 14 வீரர்களும் இந்த இறுதிப் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 Player Auction List announced.— IndianPremierLeague (@IPL) December 9, 2025
A total of 350 players will go under the hammer at the upcoming auction in Abu Dhabi on 16th December.
All the details 🔽 | #TATAIPLAuctionhttps://t.co/S4hQRUa2w7
இதையும் படிங்க:
மேலும் இந்த பட்டியலில் 40 வீரர்கள் ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையையும், 227 வீரர்கள் ரூ.30 லட்சம் என்ற அடிப்படை தொகையையும் கொண்டு ஏலத்தில் பங்கேற்க உள்ளதாக பிசிசிஐ கூறியுள்ளது. மேலும், டிசம்பர் 16ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த மினி ஏலமானது இந்திய நேரப்படி மதியம் ஒரு மணிக்கும் நடைபெறும் என்றும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.