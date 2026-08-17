உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் | சிந்து அபார வெற்றி; உலக சாம்பியனை அலறவிட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி!
உலக தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள நடப்பு உலக சாம்பியனான சீனாவின் ஷி யூகியை, இந்தியாவின் இளம் நட்சத்திர வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : August 17, 2026 at 7:38 PM IST
டெல்லி: உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் முதல் சுற்று ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து, ஆயுஷ் ஷெட்டி, காயத்ரி-திரீசா ஜோடி மற்றும் அர்ஜுன் - ஹரிஹரன் ஜோடி ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் (BWF) உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் இன்று புதுடெல்லியில் பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கியது. உலகத் தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரின் முதல் நாள் ஆட்டங்களில், இந்திய நட்சத்திர வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
சிந்து அபார வெற்றி
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனையும் முன்னாள் உலக சாம்பியனுமான பி.வி. சிந்து, அயர்லாந்தின் சோபியா நோபிளை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே தனது அசாத்திய ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த பி.வி. சிந்து, 21-7, 21-11 என்ற நேர் செட்களில் மிக எளிதாகச் சோபியாவை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
Sindhu Starts off in STYLE 💃— BAI Media (@BAI_Media) August 17, 2026
💫 An easy win to march into the second round for the legend! #bwfworldchampionships#newdelhi2026 pic.twitter.com/mpfbiJHetr
சாதனை படைத்த ஆயுஷ்
இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் இளம் வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி, உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள சீனாவின் பலம் வாய்ந்த ஷி யூகி (Shi Yu Qi)-க்கு எதிராக பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய ஆயுஷ் ஷெட்டி, 21-14 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்ற, அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த ஷி யூகி, அடுத்த செட்டை 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பலமாகப் பதிலடி கொடுத்தார்.
இதனால் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நர்ந்தது. இதில் வெற்றிக்காக இருவரும் கடினமாக போராடியதால் ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது. இறுதியில் 21-19 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் ஆயுஷ் ஷெட்டி கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-14, 13-21, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் உலகின் முதன்மை வீரரான ஷி யூகியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
Clever play! 🤓— BWF (@bwfmedia) August 17, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/FFeaJ1cVbg
காயத்ரி - திரீசா ஜோடி அசத்தல்
மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் முன்னணி ஜோடியான திரீசா ஜோலி - காயத்ரி கோபிசந்த் இணை, ஸ்பெயினின் பாலா லோபஸ் - லூசியா ரோட்ரிக்ஸ் ஜோடியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இதில் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய வீராங்கனைகள் 21-9, 21-13 என்ற நேர் செட்களில் ஸ்பெயின் ஜோடியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், அடுத்த சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
அர்ஜுன் - ஹரிஹரன் கூட்டணி
மறுபுறம், ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் எம்.ஆர். அர்ஜுன் - ஹரிஹரன் அம்ஸகருணன் ஜோடி, அயர்லாந்தின் ஸ்காட் கைல்டியா - பால் ரெனால்ட்ஸ் ஜோடியுடன் மோதியது. இப்போட்டியின் முதல் செட்டை இந்திய ஜோடி 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது கேமிலும் இந்திய ஜோடி 6-4 என முன்னிலை வகித்தது.
🚨 The first big result from #NewDelhi2026 #BWFWorldChampionships! 🔥 pic.twitter.com/zLklbEnNWD— BWF (@bwfmedia) August 17, 2026
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அந்தச் சமயத்தில் அயர்லாந்து வீரர்கள் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்து களத்தை விட்டு வெளியேறினர். இதன் காரணமாக அர்ஜுன் மற்றும் ஹரிஹரன் ஜோடி வெற்றி பெற்றதாக நடுவர்களால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இதன் மூலம் உலகப் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் முதல் நாளில், இந்திய வீரர்கள் எவரும் தோல்வியையே தழுவாமல் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.