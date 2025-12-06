ETV Bharat / sports

தொடரிலிருந்து அடுத்தடுத்து விலகிய வீரர்கள்! சிக்கியலில் தென்னாப்பிரிக்க அணி!

இந்திய டி20 தொடரிலிருந்து குவேனா மபாகா விலகியதை அடுத்து, அவருக்கு பதிலாக லுதோ சிபம்லா தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து தென்னாப்பிரிக்க அணியின் டோனி டி ஜோர்ஸி, குவேனா மபாகா ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த டெஸ்ட் தொடரை தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், ஒருநாள் தொடரின் இரண்டு போட்டிகள் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியுடன் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளன.

இதனையடுத்து இன்று விசாகப்பட்டினத்தில் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியானது நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸை வென்றுள்ள இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

இந்நிலையில் இப்போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் காயம் காரணமாக டோனி டி ஜோர்ஸி, நந்த்ரே பர்கர் ஆகியோர் இடம்பெறவில்லை. முன்னதாக இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் பவுலிங்கின் போது நந்த்ரே பர்கர் 6.1 ஓவர்களை மட்டுமே வீசிய நிலையில் காயம் காரணமாக களத்தை விட்டு வெளியேறினார். அதேபோல், பேட்டிங்கில் டோனி டி ஜோர்ஸி 17 ரன்களை எடுத்த நிலையில் தசைப்பிடிப்பு காரணமாக பெவிலியன் திரும்பினார்.

இதனையடுத்து இருவரும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகி இருந்தனர். இந்நிலையில், டோனி டி ஜோர்ஸி காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைய சிறிது காலம் தேவைப்படும் என்பதால், எதிர்வரும் இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரிலிருந்தும் விலகியுள்ளார். அதேசமயம் அவருக்கு பதிலாக எந்த மாற்று வீரரையும் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவிக்கவில்லை.

மேலும், டி20 தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இடம் பிடித்திருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் குவேனா மபாகா தனது காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாக டி20 தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக லுதோ சிபம்லா தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: ஐடன் மார்க்ரம், ஒட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே, லூதோ சிபம்லா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.

