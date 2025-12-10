சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகள்; மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் முதல் இந்தியராக பும்ரா சாதனை
இந்தியா தரப்பில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகளை கடந்த இரண்டாவது பவுலர் என்ற பெருமையையும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பெற்றுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் 100 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய பவுலர் என்ற சாதனையை ஜஸ்பிரித் பும்ரா படைத்துள்ளார்.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நேற்று கட்டாக்கில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். பின்னர் களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா, தொடக்கம் முதலே பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு அணியை சரிலிருந்து மீட்டெடுத்தார்.
தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி அவர் 25 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிஸர்கள் என 59 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 175 ரன்களைச் சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் லுங்கி இங்கிடி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் டெவால்ட் பிரேவிஸ் 22 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 12.3 ஓவர்களில் 74 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்தியா தரப்பில் பும்ரா, அர்ஷ்தீப், அக்ஸர் மற்றும் வருண் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
சதமடித்த பும்ரா
இப்போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 100 விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் இந்தியா தரப்பில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகளை கடந்த இரண்டாவது பவுலர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் தனித்துவமான சாதனை
இதுதவிர, மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் 100 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய பவுலர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதுவரை வேறு எந்த இந்தியரும் இந்த சாதனையை எட்டியது கிடையாது. மேலும், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்த சாதனையை படைத்த ஐந்தாவது பவுலர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக, லசித் மலிங்கா, டிம் சவுதி, ஷகிப் அல் ஹசன் மற்றும் ஷாஹீன் ஷா அஃப்ரிடி ஆகியோர் மட்டுமே இந்த மைல் கல்லை எட்டியுள்ளனர்.
பும்ராவின் புள்ளிவிவரங்கள்
இந்திய அணிக்காக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தற்சமயம் அணியின் மிக முக்கிய பவுலராக உருவெடுத்துள்ளார். அவர் இதுநாள் வரையிலும், 52 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 234 விக்கெட்டுகளையும், 89 ஒருநாள் போட்டிகளில் 149 விக்கெட்டுகளையும், 81 டி20 போட்டிகளில் 101 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார்.
இரண்டாவது போட்டி
இந்திய அணி முதல் டி20 போட்டியை வென்றதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து, இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை (டிச.11) சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால், தொடரின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.