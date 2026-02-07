ETV Bharat / sports

ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை 2026: அமெரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் பும்ரா இல்லாதது ஏன்?

அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு பதிலாக இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் முகமது சிராஜ் இடம்பிடிப்பார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜஸ்பிரித் பும்ரா
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (IANS)
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், அமெரிக்காவுக்கு எதிரான இந்திய அணியின் முதல் போட்டியில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வைரல் காய்ச்சல் காரணமாக விளையாட மாட்டார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10 ஆவது சீசன் இன்று முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரின் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணி, ஸ்காட்லாந்தை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இந்த நிலையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, மொனாங்க் படேல் தலைமையிலான அமெரிக்கா அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் இப்போட்டி தொடங்க இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்து தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன் படி, இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வைரல் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், இதனால் அவர் இந்திய அணியின் பயிற்சி முகாமிற்கும் வரவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதன் காரணமாக அமெரிக்காவுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இடம் பெற மாட்டார் என்றும் பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் பும்ரா காய்ச்சல் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும் அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டிம் என்றும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருகின்றனர்.

அதே சமயம், அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு பதிலாக இந்திய அணியில் முகமது சிராஜ் இடம்பிடிப்பார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முன்னதாக ஹர்ஷித் ராணா தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தின் போது காயத்தை சந்தித்தார். இதனால் அவர் உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகிய நிலையில், அவருக்கு பதிலாக முகமது சிராஜிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ்*

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

