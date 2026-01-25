மூன்றாவது டி20: நியூசிலாந்தை 153 ரன்களில் சுருட்டியது இந்திய அணி
இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளையும், ரவி பிஷ்னோய், ஹர்திக் பாண்டியா தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
Published : January 25, 2026 at 8:38 PM IST
கௌகாத்தி: இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 154 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணி ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோரும், நியூசிலாந்து அணியில் கைல் ஜேமிசனுக்கும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் செஃபெர்ட் - டெவான் கான்வே இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் டெவான் கான்வே ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திராவும் 4 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு மற்றொரு தொடக்க வீரரான டிம் செஃபெர்ட்டும் 12 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கிளென் பிலீப்ஸ் மற்றும் மார்க் சாப்மேன் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து நான்காவது விக்கெட்டிற்கு 52 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். அதன்பின் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்கப்பட்ட மார்க் சாப்மேன் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 32 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அடுத்து களமிறங்கிய அதிரடியாக விளையாட முயன்ற டேரில் மிட்செலும் 14 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக பார்க்கப்பட்ட கிளென் பிலீப்ஸும் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 48 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் கடக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். இறுதியில் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னரும் 27 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு பெவிலியன் திரும்பினார்.
இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 153 ரன்களை சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளையும், ரவி பிஷ்னோய், ஹர்திக் பாண்டியா தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 154 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
- நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), கைல் ஜேமிசன், மாட் ஹென்றி, இஷ் சோதி, ஜேக்கப் டஃபி
- இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ரானா, ரவி பிஷ்னோய், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.