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மீண்டும் ஒரு 'நைட் கிளப்' சர்ச்சை | இங்கிலாந்து அணியில் இருந்து பிரைடன் கார்ஸ் அதிரடி நீக்கம்!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இருந்து பிரைடன் கார்ஸ் நீக்கப்பட்டு, அவருக்குப் பதிலாக சோனி பேக்கர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

பிரைடன் கார்ஸ்
பிரைடன் கார்ஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 3:14 PM IST

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ஹைதராபாத்: நைட் கிளப் மோதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரைடன் கார்ஸ், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் பாகிஸ்தான் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இதையடுத்து, இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில், நைட் கிளப் மோதல் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ள இங்கிலாந்து அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரைடன் கார்ஸ், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். உள்நாட்டு கவுண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் டர்ஹாம் அணிக்காக விளையாடி வரும் பிரைடன் கார்ஸ், டெர்பிஷையர் அணிக்கு எதிரான வெற்றிக்குப் பிறகு தனது சக வீரர்களுடன் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தத.

அப்போது டெர்பிஷையரில் உள்ள ஓர் நைட் கிளப் ஒன்றுக்கு வெளியே பிரைடன் கார்ஸ் மற்றும் அங்கு இருந்த சிலருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, அது பெரும் மோதலாக மாறியுள்ளது. இந்த மோதல் சம்பவம் காரணமாகப் பிரைடன் கார்ஸை டெர்பிஷையர் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர், அவர் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேற ஒப்புக்கொண்டதால், எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ வழக்கும் பதிவு செய்யப்படாமல் விடுவிக்கப்பட்டார்.

எனினும், அவர் கைவிலங்குடன் இருக்கும் காணொளிகள் இணையத்தில் வெளியாகி, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் நிர்வாகத்தின் மீது பல்வேறு விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளன. இந்தச் சம்பவத்தை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்ட இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம், இதனைத் கிரிக்கெட் ஒழுங்குமுறை அமைப்புக்கு விசாரணைக்காகப் பரிந்துரைத்துள்ளது.

முழுமையான விசாரணை முடியும் வரை, பிரைடன் கார்ஸ் இங்கிலாந்து அணியில் தேர்வு செய்யப்பட மாட்டார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அணியில் இருந்தும் அவர் நீக்கப்பட்டு, அவருக்குப் பதிலாக சோனி பேக்கர் இங்கிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

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முன்னதாக, கடந்த ஜூன் மாதம் பென் ஸ்டோக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோரும் இதுபோன்ற சர்ச்சையில் சிக்கியதால், ஒரு போட்டியில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தனர். அதிலும் குறிப்பாக, அந்தத் தொடரின்போது பென் ஸ்டோக்ஸ் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தான தனது ஓய்வையும் அறிவித்திருந்தார். இத்தகைய சூழலில், தற்போது மற்றொரு இங்கிலாந்து வீரரும் அதே சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

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