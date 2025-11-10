நியூகேஸிலிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பிரெண்ட்ஃபோர்ட்; மான்செஸ்டர் அசத்தல் வெற்றி!
இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் அர்செனல் அணி முதலிடத்திலும், மான்செஸ்டர் சிட்டி இரண்டாம் இடத்திலும், செல்சி அணி மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர்.
Published : November 10, 2025 at 10:45 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்சி அணிக்கு எதிரான இபிஎல் லீக் போட்டியில் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி அணி 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் தொடரின் 2025-26 சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு அணியும் கோப்பையை வெல்வதற்காக தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று எதியாட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் எஃப்சி - மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இரு பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதுவதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்திருந்தது. இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்கள் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், கோலடிக்கவும் தீவிரமாக போராடினர். இதில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்காக ஆட்டத்தின் 29ஆவது நிமிடத்தில் எர்லிங் ஹாலண்ட் முதல் கோலைப் பதிவு செய்தார்.
Jeremy Doku was unstoppable. pic.twitter.com/kiX03tHXKe— Premier League (@premierleague) November 9, 2025
அதன்பின் முதல் பாதி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+3ஆவது நிமிடத்தில் நிகோ கோன்சாலஸ் கோலடிக்க மான்செஸ்டர் அணி வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. மறுப்பக்கம் லிவர்பூல் அணி கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தையும் மான்செஸ்டர் அணி முறியடித்தது. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்த மான்செஸ்டர் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 63ஆவது நிமிடத்தில் ஜெர்மி டோகு கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய லிவர்பூல் அணியால் ஒரு கோல் கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் லிவர்பூல் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
🔄 @BrentfordFC recover from going behind with three second half goals— Premier League (@premierleague) November 9, 2025
Igor Thiago is in SERIOUS form, he's up to eight for the season! pic.twitter.com/NNEbZVZ2GQ
நியூகேஸிலிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பிரெண்ட்ஃபோர்ட்
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்.சி. அணியை எதிர்த்து பிரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்.சி. அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியின் முதல் பாதியில் அபாரமாக செயல்பட்ட நியூகேஸில் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 27ஆவது நிமிடத்தில் ஹார்வி பார்ன்ஸ் முதல் கோலை பதிவு செய்த நிலையில், பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணியால் கோல் ஏதும் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டத்தில் நியூகேஸில் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணிக்கு, 56ஆவது நிமிடத்தில் கெவின் ஷேட் முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 78ஆவது நிமிடத்திலும், இரண்டாம் பாதியின் கூடுதல் நேரமான 90+6ஆவது நிமிடத்திலும் என இகோர் தியாகோ அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் நியூகேஸில் அணியால் கோலேதும் அடிக்க முடியவில்லை.
How we head into the international break ⬇️ pic.twitter.com/lLkcriKOBF— Premier League (@premierleague) November 9, 2025
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பிரென்ஃபோர்ட் எஃப்.சி.அணி 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்.சி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணி புள்ளிப்பட்டியலின் 12ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், நியூகேஸில் அணி 14ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் அர்செனல் அணி முதலிடத்திலும், மான்செஸ்டர் சிட்டி இரண்டாம் இடத்திலும், செல்சி அணி மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர்.