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பிரீமியர் லீக் 2026 | செல்சி அணியை 3-0 என வீழ்த்தி பிரண்ட்ஃபோர்ட் அபார வெற்றி!

செல்சி அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணி பிரீமியர் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் 9 புள்ளிகளைப் பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

பிரண்ட்ஃபோர்ட் VS செல்சி
பிரண்ட்ஃபோர்ட் VS செல்சி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 4:17 PM IST

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ஹைதராபாத் : பிரீமியர் லீக் கால்பந்து போட்டியில் செல்சி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரானது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் செல்சி மற்றும் பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜிடெக் கம்யூனிட்டி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் தொடக்கத்தில், இரு அணிகளும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களுக்கு விருந்தளித்தன.

குறிப்பாக, இரு அணிகளும் டிஃபென்ஸில் வலுவாக இருந்ததுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் வாய்ப்புகளையும் தடுத்து நிறுத்தின. இதனால் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் கோல்கள் ஏதுமின்றி சமநிலையில் நீடித்தன. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது பாதியில் கம்பேக் கொடுத்த பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணி, அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அடுத்தடுத்து கோல்களையும் பதிவு செய்து அசத்தியது.

அதன்படி ஆட்டத்தின் 61-வது நிமிடத்தில், பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணியின் ஜைடன் ஆண்டனி முதல் கோலை அடித்து தனது அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தார். தொடர்ந்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்திய பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணிக்கு 83-ஆவது நிமிடத்தில் இகோர் தியாகோவும், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+3-ஆவது நிமிடத்தில் ஃபேபியோ கார்வால்ஹோவும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர்.

அதேசமயம், மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய செல்சி அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் செல்சி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணி 9 புள்ளிகளைப் பெற்றுப் பட்டியலின் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

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அதேசமயம், செல்சி அணி நடப்புச் சீசனில் இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவியதுடன், 7 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் 7-ஆம் இடத்தில் நீடிக்கிறது. இதையடுத்து செல்சி அணி தங்களது அடுத்த லீக் ஆட்டத்தில் பர்ன்மௌத் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. மறுபக்கம், பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணி தங்களின் அடுத்த லீக் ஆட்டத்தில் அஸ்டன் வில்லா அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BRENTFORD CRUSH CHELSEA
பிரீமியர் லீக்
பிரண்ட்ஃபோர்ட் VS செல்சி
பிரீமியர் லீக் கால்பந்து
BRENTFORD VS CHELSEA

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