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22 ஆண்டுகள், 148 நாட்கள் : சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடித்த பிரெண்டன் டெய்லர்!

ஜிம்பாப்வே அணிக்காக இதுவரை 207 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பிரெண்டன் டெய்லர், 11 சதங்கள் மற்றும் 39 அரைசதங்கள் என மொத்தமாக 6,704 ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.

பிரெண்டன் டெய்லர்
பிரெண்டன் டெய்லர் (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 5:01 PM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக நீண்ட காலம் விளையாடிய வீரர் என்ற இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை, ஜிம்பாப்வே அணியின் பிரெண்டன் டெய்லர் முறியடித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, ஜிம்பாப்வே அணியை பந்துவீச அழைத்தது.

அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி, மேத்யூ ரென்ஷாவின் அபாரமான சதத்தின் உதவியோடு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 294 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக மேத்யூ ரென்ஷா 109 ரன்களையும், கூப்பர் கானொலி 51 ரன்களையும் எடுத்தனர். ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நியூமன் நியாமுரி 5 விக்கெட்டுகளையும், பிராட் எவான்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து, 295 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி ஜிம்பாப்வே அணி விளையாடவுள்ளது. இந்நிலையில், இப்போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணியின் விக்கெட் கீப்பராகச் செயல்பட்ட பிரெண்டன் டெய்லர் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாற்றைப் படைத்துள்ளார். அதன்படி, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக நீண்ட காலம் விளையாடிய வீரர் என்ற இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.

முன்னதாக, இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் 2012 ஆம் ஆண்டு வரை மொத்தம் 22 ஆண்டுகள் 91 நாட்கள் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடி இச்சாதனையைப் படைத்திருந்தார். தற்போது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் களம் கண்டதன் மூலம், 40 வயதான பிரெண்டன் டெய்லரின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் பயணக் காலம் 22 ஆண்டுகள் 148 நாட்களாக நீடித்து, சச்சினின் சாதனையை அவர் முந்தியுள்ளார்.

பிரெண்டன் டெய்லர் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில், ஜிம்பாப்வே அணிக்காகச் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட்டின் நாயகர்களில் ஒருவராக விளங்கிய அவர், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஐசிசியின் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கினார். இதன் காரணமாக அவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாட 3.5 ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டது.

பின்னர் அவருடைய தடைக்காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து, ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் வாரியத்தின் வேண்டுகோளை ஏற்று, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் தனது ஓய்வு முடிவைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்குள் நுழைந்தார். 2027 ஆம் ஆண்டு ஜிம்பாப்வே, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறவிருக்கும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடுவதை இலக்காகக் கொண்டே அவர் இந்த கம்பேக்கை கொடுத்துள்ளார்.

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ஜிம்பாப்வே அணிக்காக இதுவரை 207 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பிரெண்டன் டெய்லர், 11 சதங்கள் மற்றும் 39 அரைசதங்கள் என மொத்தமாக 6,704 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதுதவிர, அவர் நீண்ட காலம் ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு, பல்வேறு சாதனை வெற்றிகளையும் தேடித்தந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

பிரெண்டன் டெய்லர்
சச்சின் டெண்டுல்கர்
ஜிம்பாப்வே VS ஆஸ்திரேலியா
சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதனைகள்
BRENDAN TAYLOR SURPASSES SACHIN

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