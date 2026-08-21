கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி | 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கம்பேக் கொடுக்கும் ரொனால்டினோ!
இத்தாலியின் மூன்றாம் டிவிஷன் கிளப்பான 'ரவென்னா எஃப்.சி' அணியில் பங்குதாரராகவும், பதிவு செய்யப்பட்ட வீரராகவும் இணைந்துள்ள ரொனால்டினோ, 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் மைதானத்தில் களமிறங்கவுள்ளார்.
Published : August 21, 2026 at 2:03 PM IST
ஹைதராபாத்: கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான் ரொனால்டினோ தனது 46ஆவது வயதில் மீண்டும் தொழில்முறை கால்பந்து போட்டிக்குத் திரும்புவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவானான ரொனால்டினோ, பிரேசில் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் ஆவார். தற்போது 46ஆவது வயதை எட்டியுள்ள அவர், மீண்டும் தொழில்முறை கால்பந்து போட்டிக்குத் திரும்புவதாக அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, இத்தாலியின் மூன்றாம் டிவிஷன் கால்பந்து கிளப்பான ரவென்னா எஃப்.சி (Ravenna FC) அணியில் அவர் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட வீரராகவும், அந்த கிளப்பின் பங்குதாரராகவும் இணைந்துள்ளார்.
இதன் மூலம், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு பிரேசிலின் புளூமினென்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய பிறகு, சுமார் 11 ஆண்டுகள் கழித்து அவர் மீண்டும் கால்பந்து மைதானத்திற்குள் கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார். ரவென்னா நகரில் நடைபெற்ற 'ரொனால்டினோ தினம்' என்ற ஊடக சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் அவர் ரவென்னா எஃப்.சி அணியின் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார்.
🇧🇷 THE GREATEST ENTERTAINER IN FOOTBALL HISTORY IS OFFICIALLY BACK— Imaan Danish Syed (@Imaandanish1) August 21, 2026
Brazil legend Ronaldinho has shocked the world by announcing a sensational comeback to professional football at the age of 46. The former Ballon d'Or winner is joining Italian third-tier side Ravenna in a…
இந்த கம்பேக் குறித்து பிபிசி செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய ரொனால்டினோ, "மீண்டும் இத்தாலிக்கு வந்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. எனது சக வீரர்கள் வெற்றி பெற உதவவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன். நான் நல்ல உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறேன். எனது தொழில்முறை வாழ்க்கையின் 300ஆவது கோலை இந்த அணியில் அடித்தால், அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
"இது வெறும் விளம்பர உத்தி அல்ல" என்று கிளப்பின் உரிமையாளரான இத்தாலிய-அமெரிக்க தொழிலதிபர் இக்னாசியோ சிப்ரியானி திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "ரொனால்டினோவின் இந்த முடிவு மிகவும் நெகிழ்ச்சியானது; அவர் தனது கடைசி கோலை அடிக்கும் நோக்கத்துடனேயே இங்கு வந்துள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.
கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பைக் கால்பந்து தொடரில் பிரேசில் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் ரொனால்டினோவுக்கு முக்கிய பங்குண்டு. குறிப்பாக, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான காலிறுதிப் போட்டியில் அவர் அடித்த கோல், பிரேசில் அணிக்கு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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இதனையடுத்து, ரவென்னா எஃப்.சி அணி இந்த சீசனின் முதல் ஆட்டத்தில் அணிக்கு எதிராகக் களமிறங்கவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தப் போட்டியானது ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. கடந்த 2008ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 'சீரி பி' பிரிவிற்கு முன்னேறாத ரவென்னா அணி, ரொனால்டினோவின் வருகையால் இந்த முறை புதிய வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்துள்ளனர்.