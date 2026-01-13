ஆஃப்கானிஸ்தான் டி20 தொடர்: பிராண்டன் கிங் தலைமையில் களமிறங்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்
ரோவ்மன் பாவெல், ஜேசன் ஹோல்டர், ரொமாரியோ ஷெஃபெர்ட் உள்ளிட்டோருக்கு ஆஃப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரில் இருந்து ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 13, 2026 at 10:55 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டனாக பிராண்டன் கிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் பிப்ரவரி மாதம் 7 ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் இறங்கியுள்ளன. மேலும் தொடரில் பங்கேற்க இருக்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.
இதில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட கிரிக்கெட் வாரியங்கள் தங்களின் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணிகளை அறிவித்துள்ளன. அதே சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ், பாகிஸ்தான், இலங்கை உள்ளிட்ட கிரிக்கெட் வாரியங்கள் கூடிய விரையில் உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் தங்கள் நாட்டு அணிகளை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
🚨BREAKING NEWS🚨— Windies Cricket (@windiescricket) January 12, 2026
Cricket West Indies (CWI) has announced its 16-member squad for the three-match T20 International series against Afghanistan.
Read More⬇️ https://t.co/jzgvTMZaut
இந்த நிலையில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியானது ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியுடம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஜனவரி 19ஆம் தேதி தொடங்கி, 22ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் இத்தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 16 பேர் அடங்கிய இந்த அணியில் கேப்டனாக பிராண்டன் கிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப், ரோஸ்டன் சேஸ், அகீல் ஹொசைன், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் உள்ளிட்டோர் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் எஸ்.ஏ.20 லீக் தொடரில் விளையாடி வருவதன் காரணமாக பிராண்டன் கிங்-ற்கு கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக வெஸ் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
அதேசமயம் காயம் காரணமாக கடந்த சில மாதங்களாகவே வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் இடம் பெறாமல் இருந்த ஷமார் ஜோசப், எவின் லூயிஸ் ஆகியோர் தற்போது மீண்டும் டி20 அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர். இதுதவிர்த்து ரோவ்மன் பாவெல், ஜேசன் ஹோல்டர், ரொமாரியோ ஷெஃபெர்ட் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அல்ஸாரி ஜோசப் காயம் காரணமாக அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை.
West Indies squad named for T20 series vs Afghanistan.— Caribbean Cricket Podcast (@CaribCricket) January 12, 2026
Hope, Chase, Akeal and Rutherford unavailable
Holder, Shepherd and Powell rested
Alzarri working way back to fitness pic.twitter.com/huNiqv6TMJ
இதன் காரணமாக அறிமுக வீரர் குவென்டின் சாம்ப்சன் டி20 அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார். மேற்கொண்டு ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், கேசி கார்டி, குடகேஷ் மோட்டி, ஜான்சன் சார்லஸ், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ், மேத்யூ ஃபோர்ட் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் அணியில் தங்களது இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணியும் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணி: பிராண்டன் கிங் (கேப்டன்), அலிக் அதானாஸ், கேசி கார்டி, ஜான்சன் சார்லஸ், மேத்யூ ஃபோர்ட், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ், அமீர் ஜாங்கு, ஷமர் ஜோசப், எவின் லூயிஸ், குடாகேஷ் மோட்டி, காரி பியர், குவென்டின் சாம்ப்சன், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ரமோன் சிம்மண்ட்ஸ், ஷமர் ஸ்பிரிங்கர், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர்.