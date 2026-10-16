கிரிக்கெட்டில் புதிய புரட்சி: ஆண்கள், பெண்கள் இணைந்து விளையாடும் 'டெஸ்ட் 20' தொடர் அறிமுகம்!
இத்தொடரில் டாஸ் வெல்லும் அணி, யார் முதலில் பேட்டிங் செய்வது என்பதைத் தீர்மானிப்பதுடன், ஆடவர் அல்லது மகளிர் போட்டிகளில் எந்த போட்டி முதலில் நடக்க வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 16, 2026 at 5:34 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலரும் ஒரே அணியில் இணைந்து விளையாடும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள 'டெஸ்ட் 20' என்ற புதிய கிரிக்கெட் வடிவம், வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் கொழும்பில் நடைபெறவுள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 ஆகிய மூன்று பாரம்பரிய கிரிக்கெட் வடிவங்களைத் தொடர்ந்து, கிரிக்கெட் விளையாட்டின் நான்காவது அதிகாரப்பூர்வ வடிவமாக 'டெஸ்ட் 20' (Test Twenty) என்ற புதிய புரட்சிகரமான வடிவம் உலகளவில் அறிமுகமாகியுள்ளது. இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலரும் ஒரே அணியில் இணைந்து விளையாடும் வகையில் தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், இந்த டெஸ்ட் 20 தொடரின் முதல் சீசன் வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் 29 வரை இலங்கையின் கொழும்பில் உள்ள புகழ்பெற்ற சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. உலகெங்கிலும் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட 160 இளம் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
அதன்படி, 13 முதல் 21 வயதுக்குட்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகளைக் கொண்டு நடத்தப்படும் இந்தத் தொடரில், உலகெங்கிலும் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட வீரர்கள் 4 கண்டங்களின் அணிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு அணியிலும் தலா 20 வீரர் மற்றும் 20 வீராங்கனைகள் என மொத்தம் 40 வீரர்கள் இடம்பெறும் வகையில் இந்த தொடர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடுமையான தேர்வுகள்
இந்த புதிய தொடரில் விளையாட உலகெங்கிலும் உள்ள 5 கண்டங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளம் கிரிக்கெட் வீரர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனர். கடந்த 300 நாட்களாக இணையவழியாகவும், நேரடியாக மைதானங்களிலும் நடத்தப்பட்ட கடுமையான தேர்வுகளின் மூலம் சிறந்த வீரர்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர். இந்த மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ள வீரர்கள் தேர்வின் மூலம் இறுதி 160 வீரர்களின் விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவுள்ளன.
விதிமுறைகள்
இந்த தொடரின் ஒவ்வொரு போட்டியிலும், இரு அணிகளின் பெண்கள் பிரிவினரும் ஆண்கள் பிரிவினரும் தனித்தனியாக மோதுவர். இறுதியில், இரு பிரிவினரும் எடுத்த ஒட்டுமொத்த ரன்களின் கூட்டுத்தொகையே அந்த அணியின் இறுதி ஸ்கோராகக் கணக்கிடப்பட்டு வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படுவார்.
ஒரு போட்டி ஒரே நாளில் 80 ஓவர்கள் கொண்டதாக நடக்கும். முதல் 40 ஓவர்கள் பகல் வெளிச்சத்தில், பாரம்பரிய வெள்ளை நிற உடைகளுடன் சிவப்பு பந்திலும், அடுத்த 40 ஓவர்கள் இரவில் மின்விளக்கு வெளிச்சத்தில் வண்ண உடைகளுடன் வெள்ளை நிற பந்திலும் நடத்தப்படும். முதல் பாதியின் ரன்கள் அப்படியே அடுத்த பாதிக்குத் தொடரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
A brand-new cricket format Test Twenty will be unveiled in Sri Lanka in November. Under the innovative concept, matches feature separate games for girls' and boys' XIs while combining their individual totals into one unified team score. Every fixture spans a single day across 80 overs, splitting play between an opening daytime session with red balls in traditional whites and a floodlit evening session using white balls in coloured attire. The tournament will showcase 160 emerging players split across four continental squads, with fixtures running from November 14 to 29 at Colombo’s Sinhalese Sports Club ground. Under the tournament's Parity Rule, performance outputs from one group directly dictate the match trajectory for the other. #TestTwenty #CricketNews #SriLankaCricket #NewFormat #SportsUpdate #Colombo Representative Picture— Diganta Guha (@diganta_guha) October 16, 2026
இந்த போட்டிகளில் டாஸ் வெல்லும் அணி யார் முதலில் பேட்டிங் செய்வது என்பதைத் தீர்மானிப்பதுடன், ஆடவர் அல்லது மகளிர் போட்டிகளில் எந்த போட்டி முதலில் நடக்க வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யும். இந்த வடிவத்தின் 'சமநிலை விதி' படி, ஒரு பிரிவினர் எடுக்கும் ரன்கள் அடுத்த பிரிவினரின் போட்டியில் நேரடியாகச் சேர்க்கப்படும்.
ஜாம்பவான்களின் ஆதரவு
சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான் வீரர்களான களான தென்னாப்பிரிக்காவின் ஏபி டி வில்லியர்ஸ், ஆஸ்திரேலியாவின் மேத்யூ ஹெய்டன் மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸின் சர் கிளைவ் லாய்ட் ஆகியோர் இதன் ஆலோசனைக் குழுவிலும், பிரபல விளையாட்டு நிர்வாகி மைக் ஃபோர்டஹாம் இதன் செயல்பாட்டுத் தலைவராகவும் இருந்து இந்த புதிய தொடரை வழிநடத்தவுள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய அந்த அமைப்பின் நிறுவனர் கௌரவ் பகிர்வானி பேசுகையில், "ஆடவர், மகளிர் இருபாலரின் கூட்டுப் பங்களிப்பும் திறமையும் ஒரு அணியின் வெற்றியைச் சமமாகத் தீர்மானிக்கும் வகையில், இளம் வீரர்களுக்கான ஒரு புதிய கிரிக்கெட் வடிவத்தையும் சர்வதேச தளத்தையும் உருவாக்குவதே இந்தத் தொடரின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
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மேலும், இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடக்கப் பதிப்பை கொழும்புக்குக் கொண்டு வர முழு ஆதரவளித்த இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கும், சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் நிர்வாகத்திற்கும் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இது கிரிக்கெட் விளையாட்டின் வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்றுத் தருணம்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த புது வடிவ கிரிக்கெட் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.