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உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை: மீனாட்சி ஹூடா உட்பட 5 இந்தியர்கள் காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தல்!

மகளிர் 48 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் ஜோதியும், ஆடவர் 85 கிலோ எடைப்பிரிவில் ஜுக்னூவும் தங்களது அசத்தலான ஆட்டத்தின் மூலம் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி, பதக்கத்தை உறுதிசெய்துள்ளனர்.

மீனாட்சி ஹூடா
மீனாட்சி ஹூடா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 6:18 PM IST

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ஹைதரபாத்: உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை தொடரின் மகளிர் 51 கிலோ எடைப்பிரிவில் போட்டியிட்ட இந்திய வீராங்கனை மீனாட்சி ஹூடா 5-0 என்ற கணக்கில் போலந்து வீராங்கனையை வீழ்த்தி காலிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.

உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை தொடரின் நடப்பு சீசன், சீனாவில் உள்ள குய்யாங் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முன்னணி குத்துச்சண்டை வீரர்கள் இதில் பங்கேற்றுள்ளதால், ஒவ்வொரு போட்டியும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றப் போவது யார் என்ற ஆவல் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

மீனாட்சி ஹூடா அசத்தல்

இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் 51 கிலோ எடைப்பிரிவு 16ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை மீனாட்சி ஹூடா, போலந்து நாட்டின் நடாலியா குட்செவ்ஸ்காவை எதிர்கொண்டார். போட்டித் தொடக்கம் முதலே ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மீனாட்சி, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இறுதிவரை தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த மீனாட்சி 5-0 என்ற கணக்கில் போலந்து வீராங்கனையை வீழ்த்தி, அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.

இந்த அசத்தல் வெற்றியின் மூலம் உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு மீனாட்சி ஹூடா தகுதி பெற்றுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, நாளை (ஜூன் 19) நடைபெறவுள்ள மகளிர் 51 கிலோ எடைப்பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில், கஜகஸ்தானின் வலுவான வீராங்கனையான அலுவா பால்கிபெகோவாவை எதிர்த்து மீனாட்சி ஹூடா களமிறங்கவுள்ளார். இதிலும் மீனாட்சி ஹூடா வெற்றிபெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

காலிறுதியில் மேலும் 4 இந்தியர்கள்

அதேசமயம், இத்தொடரில் களமிறங்கிய இந்தியாவின் முன்னணி ஆடவர் மற்றும் மகளிர் குத்துச்சண்டை வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி காலிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனர். அந்த வகையில், ஆடவர் 55 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீரர் நிகில், பிரேசிலின் கெல்வி ட்ரின்டேடை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். ஆடவர் 70 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் தீபக், ஜப்பானின் செவோன் ஒகசாவாவை 5-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிவுள்ளார்.

மறுபக்கம், மகளிர் 65 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை சனே, 4-1 என்ற கணக்கில் தென்கொரிய வீராங்கனை சியோன் சுஜியை வீழ்த்தி, உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார். அதேபோல், மகளிர் 57 கிலோ எடைப்பிரிவில் அமெரிக்காவின் டெபோரா கிராண்ட்டை 5-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்திய இந்திய வீராங்கனை பிராச்சி, காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

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இந்தியாவுக்கு பதக்கங்கள் உறுதி

இதுதவிர, மகளிர் 48 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் ஜோதியும், ஆடவர் 85 கிலோ எடைப்பிரிவில் ஜுக்னூவும் தங்களது அசத்தலான ஆட்டத்தின் மூலம் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர். இத்தொடரின் விதிமுறைப்படி அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும் வீரர்களுக்குப் பதக்கம் உறுதி என்பதால், இதன் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுக்குக் குறைந்தபட்சம் இரண்டு பதக்கங்கள் கிடைப்பது தற்போதே உறுதியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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BOXING WORLD CUP 2026
JUGNOO BOXER
MINAKSHI HOODA
உலகக் கோப்பை குத்துச்சண்டை
WORLD BOXING CUP CHINA 2026

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