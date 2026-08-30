மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டைப் போட்டி நாமக்கல்லில் செப்.1-ம் தேதி துவக்கம்
மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்– வீராங்கனைகளைக்கு குத்து சண்டை சங்கத் தலைவர் அபிஷேக் பொன்சீலன் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
Published : August 30, 2026 at 3:22 PM IST
தூத்துக்குடி: மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டைப் போட்டிகள் செப்டம்பர் 1 முதல் நாமக்கல்லில் தொடங்கவுள்ளதாக குத்துச்சண்டை சங்கத் தலைவர் அபிஷேக் பொன்சீலன் தெரிவித்துள்ளார்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் செப்டம்பர் 1 முதல் 4-ஆம் தேதி வரை மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டைப் போட்டி நடைபெற உள்ளது. 60-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ– மாணவிகள் இதில் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்– வீராங்கனைகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களை தூத்துக்குடி மாவட்ட குத்துச்சண்டை சங்கத் தலைவர் அபிஷேக் பொன்சீலன் சந்தித்து, போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் வீரர்களின் தேவைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
வீரர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு, மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு தனித்தனியாக சிறப்பு வேன் வசதி ஏற்பாடு செய்யவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில், அவர்களின் பயிற்சிக்குத் தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்கள் சங்கத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட்டன என்று போட்டி ஏற்பட்டாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சந்திப்பின்போது வீரர்களிடம் பேசிய அபிஷேக் பொன்சீலன், “வெற்றி, தோல்வியை விட போட்டியில் முழு திறமையுடன் பங்கேற்பதே முக்கியம். தன்னம்பிக்கையுடனும் ஒழுக்கத்துடனும் விளையாடி தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும். மேலும் அடுத்தடுத்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று குத்துச்சண்டை போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும்" என வாழ்த்தினார்.
மேலும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குத்துச்சண்டை விளையாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வது, திறமையான புதிய வீரர்களை உருவாக்குவது மற்றும் பயிற்சி வசதிகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
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அதனைத் தொடர்ந்து, மாணவர் தனுஷ் சஞ்சய் கூறும்போது, "மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளேன். அதேபோல், இந்த ஆண்டும் தங்கப் பதக்கம் வென்று, தேசிய அளவிலான போட்டிக்குத் தகுதி பெற வேண்டும். அங்கும் தங்கப் பதக்கம் வெல்வதே எனது இலக்கு" என்றார்.
மேலும், விக்னேஷ் கூறும்போது, "மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளேன். தற்போது மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளேன். எங்களுக்குத் தேவையான நிதியுதவிகளை அபிஷேக் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறார். அவருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.