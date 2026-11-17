இந்தியா vs நியூசிலாந்து | டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து மிட்செல் சாண்ட்னர் விலகல்; மாற்று வீரர் அறிவிப்பு!
மிட்செல் சாண்ட்னருக்குப் பதிலாக சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 9:25 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் மிட்செல் சாண்ட்னர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி, டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த டி20 தொடரை 3-2 என்ற கணக்கிலும், ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்ற கணக்கிலும் இந்திய அணி கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இதையடுத்து நியூசிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் எதிர்வரும் நவம்பர் 19-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக இத்தொடர் நடைபெற உள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், நியூசிலாந்து அணியின் அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டரும், ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளின் கேப்டனுமான மிட்செல் சாண்ட்னர், வலது கையில் ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவு காரணமாக இந்தத் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான 5-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியின் போது சாண்ட்னருக்கு இந்தக் காயம் ஏற்பட்டது.
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நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தபோது, இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் வீசிய பவுன்சர் பந்து சாண்ட்னரின் வலது கையின் பின்புறத்தில் பலமாகத் தாக்கியது. களத்திலேயே முதலுதவி சிகிச்சை பெற்று தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்த அவர், 24 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். போட்டிக்குப் பிறகு நடத்தப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையில் அவரது வலது கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இது குறித்து நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "ஸ்கேன் பரிசோதனையில் மிட்செல் சாண்ட்னரின் வலது கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அவர் பங்கேற்க மாட்டார். அவர் குணமடைந்து மீண்டும் பயிற்சிக்குத் திரும்புவதற்கான கால அளவு குறித்து மருத்துவர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். டிசம்பர் 9-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் அவர் பங்கேற்பது குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து தொடரிலிருந்து விலகிய மிட்செல் சாண்ட்னருக்குப் பதிலாக சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த மே மாதம் அயர்லாந்துக்கு எதிராக தனது அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், அந்தப் போட்டியில் 98 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். மேலும், சமீபத்தில் இந்தியா 'ஏ' அணிக்கு எதிரான அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் சிறப்பாக விளையாடி கவனம் ஈர்த்திருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லாதம் (கேப்டன்), டாம் பிளண்டெல், டெவன் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில் யங், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, நாதன் ஸ்மித், ஜேக்கப் டஃபி, மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், பிளேர் டிக்னர்.