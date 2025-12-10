ETV Bharat / sports

ஸ்டெச்சரில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நியூசிலாந்து வீரர் - கிரிக்கெட் களத்தில் பரபரப்பு

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 205 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

New Zealand As Blair Tickener Stretchered Off
ஸ்டெச்சரில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நியூசிலாந்து வீரர் (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 3:31 PM IST

வெலிங்டன்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்த நியூசிலாந்து வீரர் பிளைர் டிக்னர், ஸ்டெச்சரில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டில் வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் ஜான் காம்பெல் 44 ரன்களையும், ஷாய் ஹோப் 48 ரன்களையும், பிராண்டன் கிங் 33 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர, மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 205 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

நியூசிலாந்து தரப்பில் பிளைர் டிக்னர் 4 விக்கெட்டுகளையும், மைக்கேல் ரே 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி, முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் விக்கெட்டுகள் இழப்பின்றி 24 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதில் டாம் லேதம் 7 ரன்களுடனும், டெவான் கான்வே 16 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.

இதையடுத்து 181 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் நியூசிலாந்து அணி நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது. இந்நிலையில் இப்போட்டியின் போது நியூசிலாந்து அணி வீரர் பிளைர் டிக்னர் காயமடைந்தார். அதன்படி, ஆட்டத்தி 63ஆவது ஓவரின் போது பவுண்டரியை தடுக்கும் முயற்சியில் டிக்னருக்கு காயம் ஏற்பட்டது.

வலியால் துடித்த டிக்னருக்கு, நியூசிலாந்து அணி மருத்துவர்கள் முதலுதவி அளித்தனர். அதன்பின் டிக்னருடைய காயத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, அவரை ஸ்டெச்சரில் மூலமாக அழைத்துச் சென்றனர். அதன்பின் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அவர் உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

இந்த போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருந்த பிளைர் டிக்னர், ஸ்டெச்சரில் அழைத்துச் செல்லபட்ட சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் அவர் மீண்டும் பங்கேற்பாரா? அல்லது போட்டியிலிருந்து விலகுவரா? என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

முன்னதாக, நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் மிட்செல் சாண்ட்னர், மேட் ஹென்றி மற்றும் நாதன் ஸ்மித் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகினர். அதுவே அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்சமயம் பிளைர் டிக்னரும் காயம் காரணமாக களத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ளது, அந்த அணிக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அணி விவரம்

நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லாதம் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், மிட்ச் ஹே, டேரில் மிட்செல், மைக்கேல் ரே, ராச்சின் ரவீந்திரா, பிளேர் டிக்னர், கேன் வில்லியம்சன், வில் யங்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணி: ரோஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), ஜோமல் வாரிக்கன், அலிக் அதனேஸ், ஜான் காம்பெல், டேகனரைன் சந்தர்பால், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், கவேம் ஹாட்ஜ், ஷாய் ஹோப், டெவின் இம்லாச், பிராண்டன் கிங், ஜோஹன் லேன், ஆண்டர்சன் பிலிப், கெமர் ரோச், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஓஜே ஷீல்ட்ஸ்

