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முத்தரப்பு தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு: புதிய கேப்டனாக பிஜோர்ன் ஃபோர்டுயின் நியமனம்!

முன்னணி வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளதன் காரணமாக, நமீபிய முத்தரப்புத் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியின் புதிய கேப்டனாக பிஜோர்ன் ஃபோர்டுயின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 8:25 PM IST

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ஹைதராபாத்: நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள முத்தரப்பு டி20 தொடர் மற்றும் நமீபியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்கா அணி நமீபியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு எதிரான முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த முத்தரப்பு தொடரானது ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரில் நடைபெறும் அனைத்து போட்டிகளும் வின்ட்ஹோகிலுள்ள நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கும் தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் அணியின் வழக்கமான கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம், கேசவ் மஹாராஜ், மார்கோ ஜான்சன் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டனாக பிஜோர்ன் ஃபோர்டுயின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான பிஜோர்ன் ஃபோர்டுயின், இதுவரை 27 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 23 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இதுதவிர சமீப காலங்களில் சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் டி20 போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதன் காரணமாக ஃபோர்டுயினுக்கும், முதல் முறையாக அணியை வழிநடத்தும் கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர இந்த தென்னாப்பிரிக்க அணியில் மார்கோ ஜான்சனின் இரட்டைச் சகோதரரான துவான் ஜான்சன் மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் ஈதன் போஷ் ஆகியோருக்கும் முதல் முறையாக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஜோர்ஸி, லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், குவேனா மபாகா, ஜேசன் ஸ்மித் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களுக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேற்கொண்டு தென்னாப்பிரிக்க அணி இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் தொடர்ச்சியாக நமீபியா அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாகவும் பிஜோர்ட் ஃபோர்டுயின் செயல்படும் நிலையில், அறிமுக வீரர்களான கானர் எஸ்டர்ஹுய்சன், ஜோர்டான் ஹெர்மன் மற்றும் ன்கோபானி மொகோய்னா ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணி: பிஜோர்ன் ஃபோர்டுயின், ஈதன் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி சோர்ஜி, கானர் எஸ்டெர்ஹூய்சென், ஜோர்டான் ஹெர்மன், ரூபின் ஹெர்மன், டுவான் ஜான்சன், குவேனா மபாகா, நகோபானி மொகோயேனா, நகாபா பீட்டர், லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், லூத்தோ சிபம்லா, ஜேசன் ஸ்மித், பிரினெலன் சுப்ராயன்.

போட்டி அட்டவணை

முத்தரப்பு டி20 தொடர்

  • ஆகஸ்ட் 28 - நமீபியா vs தென்னாப்பிரிக்கா
  • ஆகஸ்ட் 29 - தென்னாப்பிரிக்கா vs ஜிம்பாப்வே
  • ஆகஸ்ட் 31 - நமீபியா vs ஜிம்பாப்வே
  • செப்டம்பர் 1 - ஜிம்பாப்வே vs தென்னாப்பிரிக்கா
  • செப்டம்பர் 3 - நமீபியா vs ஜிம்பாப்வே
  • செப்டம்பர் 4 - நமீபியா vs தென்னாப்பிரிக்கா
  • செப்டம்பர் 6 - இறுதிப் போட்டி

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ஒருநாள் தொடர்

செப்டம்பர் 9: முதல் ஒருநாள் போட்டி (நமீபியா vs தென்னாப்பிரிக்கா)

செப்டம்பர் 11: இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி (நமீபியா vs தென்னாப்பிரிக்கா)

செப்டம்பர் 13: மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி (நமீபியா vs தென்னாப்பிரிக்கா)

TAGGED:

SOUTH AFRICA SQUAD
BJORN FORTUIN
DEWALD BREVIS
பிஜோர்ன் ஃபோர்டுயின்
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