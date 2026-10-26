கேப்டவுன் டெஸ்ட்| தென்னாப்பிரிக்க அணியில் ஜெரால்ட் கோட்ஸி சேர்ப்பு; ஆஸி. அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள்!
மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக நிக் மேடின்சன் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சாம் ஹார்ப்பர் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 5:11 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி நாளை (அக்டோபர் 27) கேப்டவுனில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், காயம் காரணமாக ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே விலகியதால் தென்னாப்பிரிக்க அணியில் ஜெரால்ட் கோட்ஸி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன. இதனால், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடர் தற்போது 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது.
இதையடுத்து, தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியமான இறுதி டெஸ்ட் போட்டி நாளை (அக்டோபர் 27) கேப்டவுனில் உள்ள நியூலேண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், இரு அணி வீரர்களும் தீவிரப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்நிலையில், போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனை தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. டெம்பா பவுமா தலைமையிலான இந்த அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெரால்ட் கோட்ஸிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக அணியின் மற்றொரு அதிவேகப் பந்துவீச்சாளரான ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜேவுக்கு இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது காயம் ஏற்பட்டு, அவர் களத்தை விட்டுப் பாதியிலேயே வெளியேறியிருந்தார்.
Playing XI for Third Dafabet Test vs Australia 🚨 #TheProteas skipper, Temba Bavuma, confirms the playing XI for tomorrow’s third and final Dafabet Test, with the series on the line at YesPlay Newlands. 🇿🇦 🔁 One change for #TheProteas sees Gerald Coetzee coming in for Anrich Nortje. #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 26, 2026
மேலும் காயம் தீவிரமடைந்த நிலையில், மூன்றாவது போட்டியில் இருந்தும் அவர் விலகினார். இந்நிலையில் தான் அவருடைய இடத்தை நிரப்பும் வகையில் ஜெரால்ட் கோட்ஸிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக 4 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கோட்ஸி, அதில் 14 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதிலும் 2024ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மறுபக்கம், இந்தப் போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியும் சில மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. அந்த வகையில், அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர் நிக் மேடின்சன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் சாம் ஹார்ப்பர் ஆகியோர் டெஸ்ட் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் நிக் மேடின்சன் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் விளையாடிய நிலையில், பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறியதன் காரணமாக அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.
அதே சமயம், சாம் ஹார்ப்பர் உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் பயிற்சியின் போது காயமடைந்துள்ளதாகவும், இதனால் அவர் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவது சந்தேகம் தான் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவன் என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Australia will have a new opener for the Cape Town series decider #SAvAUS https://t.co/SZWlNgvfsU— cricket.com.au (@cricketcomau) October 26, 2026
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தென்னாப்பிரிக்கா பிளேயிங் லெவன்: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஐடன் மார்க்ரம், மார்க்வெஸ் அக்கர்மேன், டேவிட் பெடிங்ஹாம், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ரியான் ரிக்கல்டன், வியான் முல்டர், மார்கோ ஜான்சன், சைமன் ஹார்மர், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, ககிசோ ரபாடா.
ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி: பேட் கமின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கானொலி, கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குனேமன், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லயன், மைக்கேல் நேசர், மேட் ரென்ஷா, ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், போ வெப்ஸ்டர்.