Explainer: 'கீப் த பால்' விதிமுறை...ரசிகர்களை கவர பிக் பேஷ் லீக்கின் புதிய முயற்சி!

முதன் முதலில் இந்த 'கீப் த பால்' விதிமுறையானது மேஜர் லீக் பேஸ்பால் விளையாட்டில் நடைமுறை படுத்தப்பட்டது.

ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ் பெற்ற ஃபிரான்சைஸ் டி20 தொடரான பிக் பேஷ் லீக்கானது ஆடவர் மற்றும் மகளிர் என இரு வடிவங்களிலும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆடவர் பிரிவில் இந்தியா தவிர்த்து பல்வேறு அணிகளைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது.

இது தவிர, இத்தொடர் மீது ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதற்கு மேமும் ஒரு காரணமும் உண்டு. ஏனெனில் ஒவ்வொரு சீசனில் இந்த தொடரில் ஏதெனும் ஒரு புதிய விதியானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, பேட்டைக் கொண்டு டாஸ் போடுதல், பவுண்டரி கேட்ச், சப்ஸ்டிடியூட் வீரர்களுக்கான எக்ஸ்-பேக்டர் விதி, பவர்பிளே என்றழைக்கப்படும் பேஷ் பூஷ்ட், போனஸ் பாய்ண்ட் போன்ற விதிகள் ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தன.

இவ்வாறு பிபிஎல் தொடரின் மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட விதிமுறைகளில் சிலவற்றை, சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலும் ஐசிசி அமல்படுத்தியுள்ளது. இதுவே இத்தொடரின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தான், நடப்பு பிக் பேஷ் லீக் தொடரிலும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் 'கீப் த பால்' (Keep the Ball) என்ற புதிய விதிமுறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

அது என்ன கீப் த பால் விதி?

பிக் பேஷ் லீக் தொடரின் நடப்பு சீசன் முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள கீப் த பால் விதிமுறையானது, முழுக்க முழக்க ரசிகர்களுக்கானது. இந்த விதி முறையின் மூலம், ஒரு டி20 போட்டியின் இன்னிங்ஸில் முதல் ஓவரில் (இரண்டு இன்னிங்ஸிலும்) பேட்டர் சிக்ஸர் அடிக்கும் போது அந்த பந்தை பார்வையாளர்கள் கேட்ச் பிடிக்கும்பட்சத்தில், அதனை அவர்கள் தங்களுடன் எடுத்துச் செல்லலாம் என்பது தான்.

இதற்காக இந்த பிபிஎல் தொடரின் போது ஒவ்வொரு போட்டியின் இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரில் மட்டும் வெஸ்ட்பேக் நிறுவனத்தின் பிரத்யேக பந்துகள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன. மேலும் முதல் ஓவரில் எத்தனை பந்துகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் சென்றாலும், அடுத்ததாக புதிய பந்தை கள நடுவர் பவுலிங் செய்யும் அணிக்கு வழங்குவார் என்பது தான் இந்த விதி முறையின் கூடுதல் சிறப்பே.

அது ஏன் வெஸ்ட்பேக் பந்து?

இப்போது ஒரு கேள்வி எழலாம். அது என்ன வெஸ்ட்பேக் பந்து? வழக்கமாக ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் போட்டிகள் மற்றும் பிக் பேஷ் தொடரில் கூக்கபுரா பந்துகள் மட்டும் தானே பயன்படுத்தப்படும். இப்போது பந்தின் பிராண்டை ஆஸ்திரேலியா மற்றி விட்டதா? என்ற கேள்விகள் இருக்கும். ஆனால் நாம் கூறியது போல் இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரில் மட்டுமே இந்த வெஸ்ட்பேக் நிறுவன பந்துகளானது பயன்படுத்தப்படும்.

ஏனெனில் தற்சமயம் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் முதன்மை ஸ்பான்ஸராக வெஸ்ட்பேக் நிறுவனம் உள்ளது. இதுதவிர, பிஷ் பேஷ் லீக் (ஆடவர் & மகளிர்) தொடரிலும் அவர்கள் முக்கிய ஸ்பான்ஸர்களாக உள்ளனர். இதன் காரணமாக, ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியமானது இந்த புதிய விதிமுறைக்கு வெஸ்ட்பேக் நிறுவனத்தின் பந்துகளை பயன்படுத்த ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

வேறு பந்து மாற்றப்படுமா?

இப்போது உங்களுக்கு எழும் அடுத்த கேள்வி, முதல் ஓவருக்கு பிறகு எந்த பந்து பயன்படுத்தப்படும்? என்பது தான். இந்த பிபிஎல் சீசனின் முதல் ஓவரில் வெஸ்ட்பேக் நிறுவனத்தின் பந்துகள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இன்னிங்ஸின் இரண்டாவது ஓவரிலிருந்து வழக்கம் போல் கூக்கபுரா பந்துகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் என்பதை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

பயன்கள் மற்றும் விளைவுகள்

இந்த புதிய விதிமுறை மூலம் வீரர்கள் பயன் பெறுகிறார்களோ? இல்லையோ? நிச்சயம் பார்வையாளர்கள் பயனடைவார்கள். ஏனெனில், ஒரு கிரிக்கெட் பந்தின் விலை குறைந்தபட்ச இந்திய மதிப்பில் ரூ.14 ஆயிரத்தை (சர்வதேச மற்றும் லீக் போட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பந்துகள்) எட்டும். அப்படி பார்த்தால், ஒரு வீரர் அடிக்கும் பந்திற்கு தனி மவுசு உள்ளது. அதனை நீங்கள் நினைவுச் சின்னமாகவும் வைத்திருக்கலாம், அல்லது ஏதேனும் ஏலத்தில் விட்டு விற்பனையும் செய்து கொள்ளலாம்.

இது தவிர, இந்த புதிய விதியின் மூலம் ரசிகர்கள் வருகையும் அதிகரிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஏனெனில் கடந்த சில வருடங்களாக பிபிஎல் தொடரின் பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கையானது கணிசமான அளவு குறைந்துள்ளது. அதனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் எடுத்திருக்கும் மாஸ்டர் பிளான் தான் இந்த விதி முறை என்பதில் சந்தேகமில்லை. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் வருவாய் அதிகரிக்கவும் கூடும்.

நன்மைகள் குறித்து பார்த்தோம். இப்போது அதன் விளைவைக் குறித்து பார்க்கலாம். இந்த புதிய விதிமுறையின் மூலம் இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரில் சில பந்துகள் சிக்ஸருக்கு சென்றாலே, அது பிக் பேஷ் தொடருக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், நேர விரயத்தையும் ஏற்படுத்தும். ஏனெனில் மேலே குறிப்பிட்டது போல் ஒரு பந்தினுடைய குறைந்தபட்ச விலையே ரூ.14 ஆயிரம் என்றால், ஒரு இன்னிங்ஸில் ஒரு ஓவருக்கு 3 அல்லது 4 சிக்ஸர்கள் பறந்தால்...நீங்களே கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

நேர விரயம் குறித்து பார்த்தால், ஒவ்வொரு முறை பந்து சிக்ஸருக்கு செல்லும் போது, கள நடுவர் புதிய பந்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதற்கு குறைந்தது ஒன்று முதல் இரண்டு நிமிடங்கள் ஆகலாம். அப்படி பார்த்தால் கூட சில சிக்ஸர்கள் பறந்தாலும், அது ஆட்டத்தின் நேரத்தை இழுக்கக் கூடும். இதனை கருத்தில் கொண்டு கள நடுவர்களிடன் கூடுதல் பந்துகள் கொடுக்கப்படும் என்பதையும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதி செய்துள்ளது.

வேறு விளையாட்டுகளில் இந்த விதி உள்ளதா?

முதன் முதலில் இந்த கீப் த பால் விதிமுறையானது மேஜர் லீக் பேஸ்பால் விளையாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி ஒரு ரசிகர் ஹோம் ரன் பந்தைப் பிடித்தாலோ அல்லது எடுத்தாலோ, அதை அந்த தருணத்தின் நினைவுப் பரிசாக வைத்துக் கொள்ளலாம். இதுதவிர்த்து பௌல் பந்துகளையும் பார்வையாளர்ளர் தங்களுடன் எடுத்துச் செல்லலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

