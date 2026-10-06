சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுக்கும் புவனேஷ்வர் குமார்: நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!
நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய டி20 அணியில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அர்ஷ்தீப் சிங் போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் தங்களது இடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
Published : October 6, 2026 at 11:12 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில், சுமார் 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அனுபவமிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரை முடித்த கையோடு நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி, அங்கு 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இந்நிலையில், நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்த இந்திய அணியில், அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமாருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவே தனது கடைசி சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடியிருந்தார். அதன் பிறகு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காத நிலையிலும், அவர் உள்நாட்டுப் போட்டிகளிலும் ஐபிஎல் தொடரிலும் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தார்.
குறிப்பாக, ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காகக் கடந்த இரண்டு சீசன்களாக விளையாடி வரும் புவனேஷ்வர் குமார், தனது அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் இரண்டு ஐபிஎல் கோப்பைகளையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதுதவிர, உள்ளூர் டி20 தொடர்களிலும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்திருந்தார். இந்த சிறப்பான செயல்பாட்டின் காரணமாகவே, தற்போது அவருக்கு மீண்டும் இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
🚨 Announcement 🚨#TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌
More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO#NZvIND pic.twitter.com/btbXlQ0nQD
அதேசமயம், இந்த அணியில் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் நட்சத்திர வீரர்கள் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அர்ஷ்தீப் சிங், அக்ஸர் படேல் உள்ளிட்டோர் இந்திய அணியில் தங்களுடைய இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.