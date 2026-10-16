அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு காயம்: இந்திய டி20 அணியில் கம்பேக் கொடுக்கும் புவனேஷ்வர் குமார்!
ஹைதராபாத்தில் நடந்த வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு எதிரான 4ஆவது டி20 போட்டியின் போது இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் காயமடைந்தார்.
Published : October 16, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 2:50 PM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது போட்டி நாளை பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்திய அணியில் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரில் இதுவரை நடைபெற்று முடிந்த 4 டி20 போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 2 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து தொடரைச் சமன் செய்துள்ளன. இதனையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது போட்டி நாளை பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளது.
அதன்படி, எம். சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே டி20 தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் எகிறியுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான், வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டிக்கு முன் இந்திய அணி மிகப்பெரும் மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது.
அந்தவகையில், இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஏனெனில், ஹைதராபாத்தில் நடந்த 4ஆவது டி20 போட்டியின் போது இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் காயமடைந்தார். இதனால் அவர் களத்தை விட்டுப் பாதியிலேயே வெளியேறிய நிலையில், கடைசி டி20 போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகமும் எழுந்தது.
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
இந்நிலையில் தான், பிசிசிஐ புவனேஷ்வர் குமாரை இந்திய டி20 அணியில் சேர்த்துள்ளது. புவனேஷ்வர் குமாரின் வருகை இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுப் பலத்தைக் கூட்டியுள்ளது. ஏனெனில், தற்போது நடந்து வரும் டி20 தொடரில் இந்திய அணியின் இளம் பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களை வாரி வழங்கி வருவது பெரும் பலவீனமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, கடந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 247 ரன்கள் குவிக்க, இந்திய பந்துவீச்சின் அனுபவமின்மையே முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
பவர்பிளே மற்றும் டெத் ஓவர்களில் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் வல்லவரான புவனேஷ்வர் குமாரின் வருகை, இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுப் பிரிவிற்குப் புதிய உத்வேகத்தைத் தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, சிறிய பவுண்டரி எல்லைகளைக் கொண்ட பெங்களூரு மைதானத்தில், பந்தை இருபுறமும் ஸ்விங் செய்யக்கூடிய திறன் படைத்த புவனேஷ்வர் குமார் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் வல்லவராக இருப்பது அணிக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, இம்மாத இறுதியில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய டி20 அணியிலும் புவனேஷ்வர் குமாருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதன் மூலம் 2022ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுத்துள்ள புவனேஷ்வர் குமார், தற்போது அத்தொடருக்கு முன்னரே இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது ரசிகர்களை இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Bhuvi. Bengaluru. T20I. 🥹❤️🔥 Guess who's back in the 🇮🇳 squad for the 5️⃣th T20I 🆚 West Indies? 🤌 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB https://t.co/lI4XgVCcjO— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) October 16, 2026
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இந்தியாவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன்,திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, குல்தீப் சிங் யாதவ், அக்சர் யாதவ், ரவி பிஷ்னோய், பிரின்ஸ் யாதவ், நிதீஷ் குமார், நிதீஷ் குமார், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி நமன் திர், புவனேஷ்வர் குமார்*.