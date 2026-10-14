பி.எஃப்.ஐ பொதுச்செயலாளர் பிரமோத் குமார் அதிரடி இடைநீக்கம் - காரணம் என்ன?
விசாரணை முடியும் வரை பிரமோத் குமார் பொதுச்செயலாளருக்கான எந்தவொரு அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தக் கூடாது என்றும், சாட்சிகளைத் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது என்றும் பி.எஃப்.ஐ உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 4:41 PM IST
ஹைதராபாத்: அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் நிதி முறைகேடு புகார்கள் காரணமாக, இந்திய குத்துச்சண்டை கூட்டமைப்பின் (பி.எஃப்.ஐ) பொதுச்செயலாளர் பிரமோத் குமார் பதவியிலிருந்து உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய குத்துச்சண்டை கூட்டமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் பிரமோத் குமார், தனது அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியது மற்றும் நிதி முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பதவியிலிருந்து உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதோடு, கூட்டமைப்பின் தன்னிச்சையான விசாரணை நடைமுறைகளுக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்து, அதற்கு முட்டுக்கட்டை போட முயன்றதாகக் கூறி பி.எஃப்.ஐ இந்த அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பி.எஃப்.ஐ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அதிகாரத்தைத் தவறான முறையில் பயன்படுத்தியது, விசாரணை நடைமுறைகளுக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்து முட்டுக்கட்டை போட்டது மற்றும் நிதி முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டது ஆகிய காரணங்களுக்காக, பி.எஃப்.ஐ அரசியலமைப்பின் விதிகள் 24(xvi) மற்றும் 24(xxxvi)-ன்கீழ் பொதுச்செயலாளர் பதவியிலிருந்து பிரமோத் குமார் உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்யப்படுகிறார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அவர் மீதான விசாரணை முடியும் வரை அல்லது தகுதியான அதிகாரிகளால் இந்த உத்தரவு மாற்றியமைக்கப்படும் வரை, பிரமோத் குமாரின் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவு நடைமுறையில் இருக்கும். இடைநீக்கக் காலத்தில் அவர் பொதுச்செயலாளருக்கான எந்தவொரு அதிகாரத்தையோ, பணிகளையோ அல்லது கடமைகளையோ செய்யக் கூடாது எனத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
📢 Announcement The Boxing Federation of India (BFI) has suspended Pramod Kumar as Secretary General with immediate effect, under the BFI Constitution. #BFI https://t.co/SSYcmXVjFC— Boxing Federation (@BFI_official) October 14, 2026
மேலும், தனது பெயரில் எந்தவொரு கடிதப் போக்குவரத்து, நோட்டீஸ் அல்லது உத்தரவுகளையும் அவர் பிறப்பிக்கக் கூடாது என்றும்; சாட்சிகளையோ அல்லது அதிகாரிகளையோ நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ தொடர்பு கொண்டு விசாரணை நடைமுறைகளில் தலையிடக் கூடாது என்றும் பிரமோத் குமாருக்கு பி.எஃப்.ஐ உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை மீறினாலோ அல்லது விசாரணைக்கு முட்டுக்கட்டை போட முயன்றாலோ பி.எஃப்.ஐ விதிகளின்படி மேலும் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இமாச்சல பிரதேசத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 16 முதல் ஆகஸ்ட் 23 வரை நடைபெறவிருந்த 'பி.எஃப்.ஐ எலைட் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஓபன் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் 2026' தொடர் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட தன்னிச்சையான விசாரணைக்குழுவிற்கு பிரமோத் குமார் ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்றும், விசாரணையை முடக்க சட்டவிரோதமான நோட்டீஸ்களை அனுப்பி மிரட்டல் விடுத்தார் என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
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இந்த நடவடிக்கைக்கு முன்னதாக, பி.எஃப்.ஐ தலைவர் அஜய் சிங்கிற்கு எதிராக பிரமோத் குமார் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். இந்த அமைப்பில் நம்பிக்கை இல்லை என்றும், நிர்வாகம் சீர்குலைந்துவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். மேலும், அஜய் சிங்கிற்கு எதிரான இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை முடக்குவதற்காக, தன்னை மிரட்டியதாகவும் பிரமோத் குமார் குற்றம் சாட்டியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.