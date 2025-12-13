ETV Bharat / sports

மெஸ்ஸி நிகழ்ச்சியால் ஏற்பட்ட வன்முறை: மன்னிப்புக் கோரிய மம்தா பானர்ஜி

சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு வந்த கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி சிறிது நேரத்திலேயே மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியதால், ரசிகர்கள் அங்கிருந்த பொருட்களை அடித்து உடைத்த காணொளி வைரலாகி வருகிறது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 3:19 PM IST

கொல்கத்தா: சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறைக்காக லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் கால்பந்து ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அர்ஜெண்டினா கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி, மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக இன்று இந்தியா வந்துள்ளார். அவருடன், இன்டர் மியாமி அணி வீரர்களான லூயிஸ் சுவாரெஸ் மற்றும் ரோட்ரிகோ டி பால் ஆகியோரும் இந்தியா வருகை தந்துள்ளனர். இன்று அதிகாலை தனி விமானம் மூலம் கொல்கத்தா வந்தடைந்த மெஸ்ஸிக்கு ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பை வழங்கினார்.

இதனையடுத்து, கொல்கத்தாவில் உள்ள சால்ட் லேக் மைதானத்தில் மெஸ்ஸி பங்கேற்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும், இந்நிகழ்ச்சியின் போது, மொகன் பாகன் - டைமண்ட் ஹார்பர் அணிகளுக்கு இடையிலான நட்பு ரீதியிலான போட்டியும் நடைபெற்றது. போட்டி முடிவுக்கு பிறகு மைதானத்திற்கு வருகை தந்த மெஸ்ஸியை கண்டு ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பை வழங்கினர்.

பின்னர் ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே மைதானத்தில் இருந்த லியோனல் மெஸ்ஸி, அதன்பின் ஓய்வறைக்குச் சென்றார். இதனால் மெஸ்ஸி மீண்டும் மைதானத்திற்குள் வருவார் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கும் வகையில், அவர் ஹோட்டலுக்கு திரும்பினார். மெஸ்ஸி சென்றதை அறிந்து கோபமடைந்த ரசிகர்கள், தாங்கள் கொண்டு வந்த தண்ணீர் பாட்டில்களை மைதானத்தில் வீசி அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.

மேலும் சிலர், தடுப்புகளைத் தாண்டி மைதானத்திற்குள் சென்றதுடன், அங்கிருந்த பொருட்களையும் அடித்து நொறுக்கினர். இதனால் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலர்களுக்கும், ரசிகர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அதன் பின்னர், பொருட்களைச் சேத்தப்படுத்திய ரசிகர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி, அவர்களை கலைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இச்சம்பவத்திற்காக லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் கால்பந்து ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "சால்ட் லேக் மைதானத்தில் இன்று காணப்பட்ட நிர்வாகக் குறைபாடுகளால் நான் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கும், அதிர்ச்சிக்கும் உள்ளாகியுள்ளேன். தங்களுக்கு பிடித்தமான கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியை ஒருமுறையேனும் காணும் ஆவலுடன் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுடன் நானும் அந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்வதற்காக மைதானத்திற்குச் சென்று கொண்டிருந்தேன்.

இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவத்திற்காக லியோனல் மெஸ்ஸியிடமும், அனைத்து விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் மற்றும் அவரது ரசிகர்களிடமும் எனது மனமார்ந்த மன்னிப்பைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஷிம் குமார் ரே தலைமையில், தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ஆகியோரை உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட ஒரு விசாரணைக்குழுவை நான் அமைக்கிறேன்.

இந்தக் குழு, சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தி, பொறுப்பானவர்களைக் கண்டறிந்து, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்கும். மீண்டும் ஒருமுறை, அனைத்து விளையாட்டு ஆர்வலர்களிடமும் எனது மனமார்ந்த மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

