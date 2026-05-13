நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடர்: அதிரடி மாற்றங்களுடன் இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் இருந்து துணைக்கேப்டன் ஆலி போப் மற்றும் தொடக்க வீரர் ஜாக் கிரௌலி ஆகியோர் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : May 13, 2026 at 8:00 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் 2025-27 சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் புள்ளிப்பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 87.50 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், நியூசிலாந்து அணி 77.78 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன. அதேசமயம் நடப்பு சாம்பியன் தென்னாப்பிரிக்க அணி 75 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும், இந்திய அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக 48.15 புள்ளிகளுடன் 6ஆம் இடத்திலும் உள்ளது.
இதன் காரணமாக இந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு எந்தெந்த அணிகள் முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், நியூசிலாந்து அணியானது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையடாவுள்ளது. அந்தவகையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் ஜூன் 4ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
மேற்கொண்டு இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கும் நியூசிலாந்து அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. டாம் லேதம் தலைமையிலான் ஐந்த அணியில் அனுபவ வீரரும், முன்னாள் கேப்டனுமான கேன் வில்லியம்சன் இடம்பிடித்துள்ளார். முன்னதாக அவர் வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு எதிராக டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய வில்லியம்சன், அதன்பின் மீண்டும் தற்சமயம் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்பியுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Sonny Baker 🚀 pic.twitter.com/UMEpedw7nq— England Cricket (@englandcricket) May 13, 2026
இந்நிலையில் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக பென் ஸ்டோக்ஸ் தொடர்கிறார். முன்னதாக, இவரது தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் இழந்தது. இதன் காரணமாக பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் பிராண்டன் மெக்கலம் மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இருப்பினும், தலைமைப் பயிற்சியாளர் பிரண்டன் மெக்கல்லம் மற்றும் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் கூட்டணி மீது இங்கிலாந்து வாரியம் மீண்டும் நம்பிக்கை வைத்து இந்த வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இதுதவிர, சர்வதேச டெஸ்ட்டில் இதுவரை விளையாடாத எமிலியோ கே, ஜேம்ஸ் ரீவ் மற்றும் சோனி பேக்கர் என மூன்று அறிமுக வீரர்களுக்கும் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கொண்டு ஆலி ராபின்சன், ரெஹான் அகமது மற்றும் மேத்யூ ஃபிஷர் ஆகியோருக்கு மீண்டும் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் அணியின் துணைக்கேப்டனாக செயல்பட்ட ஜாக் கிரௌலி ஆலி போப் ஆகியோர் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாகவும், வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், மார்க் வுட், பிரைடன் கார்ஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாகவும் இந்த அணியில் இடம்பெறவில்லை.
Who are you excited to see in action this summer? 🤔 pic.twitter.com/7PTxWoOgQV— England Cricket (@englandcricket) May 13, 2026
இதையும் படிக்கவும்
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஹாரி புரூக், பென் டக்கெட், மேத்யூ ஃபிஷர், எமிலியோ கே, ஜேம்ஸ் ரியூ, ஆலி ராபின்சன், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்.
நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லேதம் (கேப்டன்), டாம் பிளண்டெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், டெவான் கான்வே, சக்காரி ஃபால்க்ஸ், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில்லியம் ஓ'ரூர்க், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் ரே, ரச்சின் ரவீந்திரா, பென் சியர்ஸ், நாதன் ஸ்மித், பிளைர் டிக்னர், கேன் வில்லியம்சன், வில் யங்.