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நைட் கிளப் மோதல்... கேப்டன் பதவி காலி... கவுண்டி கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுக்கும் பென் ஸ்டோக்ஸ்

உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட பென் ஸ்டோக்ஸுக்கு இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அனுமதி வழங்கியதை அடுத்து, அவர் தனது கவுண்டி அணியான டர்ஹாம் அணிக்காக விளையாடவுள்ளார்.

பென் ஸ்டோக்ஸ்
பென் ஸ்டோக்ஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 8:34 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அணிகளில் ஒன்றான டர்ஹாம் அணிக்காக விளையாட பென் ஸ்டோக்ஸ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இங்கிலாந்து-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டிக்கு முன்னதாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, ஜோ ரூட் புதிய கேப்டனாகச் செயல்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஏனெனில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் வெற்றிக்குப் பிறகு, பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் இருவரும் அணியின் விதிமுறைகளை மீறி நள்ளிரவுக்கு மேல் நைட் கிளப்பிற்குச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர்கள் மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியமும் அது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்த விசாரணை காரணமாக இருவரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். அதன் பிறகு, ஜோ ரூட் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் தற்காலிக கேப்டனாகவும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் அறிமுக வீரர் ஜோர்டான் காக்ஸ் ஆகியோர் மாற்று வீரர்களாகவும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் பென் ஸ்டோக்ஸின் சர்வதேச கிரிக்கெட் எதிர்காலம் என்னவாகும்? என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்துள்ளன.

அதிலும் குறிப்பாக, பென் ஸ்டோக்ஸ் தனது கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்யலாமா அல்லது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தே ஓய்வு பெறலாமா என்று ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன. இந்த நிலையில், இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அணிகளில் ஒன்றான டர்ஹாம் அணிக்காக விளையாட பென் ஸ்டோக்ஸ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

சர்வதேச அணியில் இருந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் நீக்கப்பட்ட நிலையிலும், கவுண்டி கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்க இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதனையடுத்து, டர்ஹாம் கவுண்டி அணியில் அவர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக, நார்தாம்ப்டன்ஷயர் அணிக்கு எதிரான கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அவர் டர்ஹாம் அணிக்காக களம் காணவுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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நைட் கிளப் சர்ச்சை காரணமாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை இழந்து, சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டர்ஹாம் கவுண்டி அணியில் அவர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அவரது கிரிக்கெட் பயணத்தின் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கவுண்டி போட்டியின் செயல்பாடே அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

BEN STOKES
DURHAM SQUAD
ENGLAND CRICKET TEAM
ENGLAND VS NEW ZEALAND
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