ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் 2025: பெர்த் மைதானத்தில் ஸ்டார்க், ஸ்டோக்ஸ் விக்கெட் மழை!

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர்
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் (AP)
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 129 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி இன்று பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 172 ரன்களை மட்டுமே எசேர்த்த நிலையில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஹாரி ப்ரூக் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 52 ரன்களைச் சேர்த்தார். அவரைத் தவிர்த்து ஆலி போப் 4 பவுண்டரிகளுடன் 46 ரன்களையும், ஜேமி ஸ்மித் 6 பவுண்டரிகளுடன் 33 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் ஸ்டார்க் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். அறிமுக வீரர் பிராண்டன் டகெட் தனது பங்கிற்கு 2 விக்கெட்டுகளையும், கேமரூன் க்ரீன் இரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மார்னஸ் லபுஷாக்னே மற்றும் அறிமுக வீரர் ஜேக் வெதர்லாட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் ஜேக் வெதர்லாட் இரண்டாவது பந்திலேயே ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான லபுஷாக்னேவும் 9 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆர்ச்சர் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்து நடையைக் கட்ட, கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 17 ரன்களிலும், உஸ்மான் கவாஜா 2 ரன்னிலும் பிரைடன் கார்ஸ் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டிராவிஸ் ஹெட் - கேமரூன் க்ரீன் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் டிராவிஸ் ஹெட் 21 ரன்களுக்கும், கேமரூன் க்ரீன் 24 ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த அலெக்ஸ் கேரியும் 26 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த ஸ்டோக்ஸ் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய மிட்செல் ஸ்டார்க் 12 ரன்களிலும், ஸ்காட் போலண்ட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஸ்டோக்ஸ் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 123 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளது.

இதில் நாதன் லையன் 3 ரன்களுடனும், பிராண்டன் டகெட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் களத்தில் உள்ளனர். இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய பென் ஸ்டோக்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், பிரைடன் கார்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளனர். இதனையடுத்து 49 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணி நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.

விக்கெட்டுகள் சாதனை

இப்போட்டியில் இரு அணிகளும் இணைந்து மொத்தமாக 19 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளனர். இதன் மூலம் பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளில் முதல் நாளிலேயே அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்த போட்டியாக இது அமைந்துள்ளது. இதுதவிர, கடந்த 100 ஆண்டு ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் வரலாற்றிலும் முதல் நாளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்த போட்டியாகவும் இது மாறியுள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு டிரென்ட் பிரிட்ஜ் மற்றும் 2005ஆம் ஆண்டு லார்ட்ஸ் மைதானத்திலும் தலா 17 விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை இப்போட்டி முறியடித்துள்ளது.

பெர்த் மைதானத்தில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாளில் விக்கெட்டுகள்

  1. 2025: 19 விக்கெட்டுகள் (ஆஸ்திரேலியா vs இங்கிலாந்து)
  2. 2024: 17 விக்கெட்டுகள் (ஆஸ்திரேலியா vs இந்தியா)
  3. 2018-23: 15 விக்கெட்டுகள் (நான்கு டெஸ்ட் போட்டிகள்)

கடந்த 100 ஆண்டுகளில் ஆஷஸ் டெஸ்ட் வரலாற்றில் முதல் நாளில் அதிக விக்கெட்டுகள்

  • 19 விக்கெட்டுகள், பெர்த் மைதானம் 2025 (இங்கிலாந்து 10, ஆஸ்திரேலியா 9)
  • 17 விக்கெட்டுகள், டிரென்ட் பிரிட்ஜ் 2001 (இங்கிலாந்து 10, ஆஸ்திரேலியா 7)
  • 17 விக்கெட்டுகள், லார்ட்ஸ் 2005 (ஆஸ்திரேலியா 10, இங்கிலாந்து 7)

பிளேயிங் லெவன்

ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: உஸ்மான் கவாஜா, ஜேக் வெதர்லாட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், அலெக்ஸ் கேரி, மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லையன், பிராண்டன் டாகெட், ஸ்காட் போலண்ட்.

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பென் டக்கெட், ஜாக் கிரௌலி, ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், மார்க் வுட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்.

