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நைட் கிளப்பில் ரக்பி வீரருடன் கைகலப்பு: மீண்டும் சர்ச்சையில் சிக்கிய பென் ஸ்டோக்ஸ்

பென் ஸ்டோக்ஸ் ஏற்கனவே கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு பிரிஸ்டலில் உள்ள ஒரு நைட் கிளப்பிற்கு வெளியே மோதலில் ஈடுபட்டு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பென் ஸ்டோக்ஸ்
பென் ஸ்டோக்ஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 2:16 PM IST

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ஹைதராபாத்: லண்டனில் உள்ள நைட் கிளப் ஒன்றில் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ், வேகப்பந்து வீச்சாளர் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோர் மீது இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.

நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலானது முதல் டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் ஜூன் 17ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இந்த நிலையில் போட்டிக்கு முன்னதாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோர் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளனர்.

அந்தவகையில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததை அடுத்து இங்கிலாந்து வீரர்கள், அதனை கொண்டாடும் விதமாக நைட் கிளப் ஒன்றிற்கு சென்றுள்ளனர். அதேசமயம் ரக்பி கிளப்பைச் சேர்ந்த வீரர்களும் தாங்கள் சீசன் முடிவை கொண்டாடும் வகையில் அந்த நைட் கிளப்பிற்கு வந்துள்ளனர்.

அப்போது, இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் கஸ் அட்கின்சனுக்கும், ரக்பி வீரருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, இறுதியில் அது கைகலப்பாக மாறியுள்ளது. இந்த மோதலின் போது, வீரர்களைக் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் பாதுகாப்பு காவலரும் தாக்கப்பட்டார். அதில் பலத்த காயமடைந்த அந்த காவலருக்குத் தையல் போடப்பட்டு, தீவிர மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், இந்தத் தாக்குதலில் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகிருக்கு எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக நடந்து முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் போதே இங்கிலாந்து வீரர்களின் நடவடிக்கைகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தன. இதனால் வீரர்கள் இரவு நேரங்களில் வெளியே செல்ல அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தடை விதித்திருந்தது. இந்த தடை அமலில் உள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் பென் ஸ்டோக்ஸே விதியை மீறி நைட் கிளப்பிற்கு சென்றதுடன், அங்கு கைகலப்பில் ஈடுபட்ட சம்பவம் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும், இந்த விவகாரம் குறித்து பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் மீது ஒழுங்கு முறை விசாரணையையும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் பென் ஸ்டோக்ஸ் தனது கேப்டன் பொறுப்பையும் இழக்கும் அபாயமும் உள்ளது என செய்திகள் வெளியாகி வருவதுடன், அவருக்கு விளையாடவும் தடை விதிக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகின்றன. இதனால் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் அட்கின்சன் விளையாடுவதும் கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளன.

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ஏனெனில், பென் ஸ்டோக்ஸ் ஏற்கனவே கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு பிரிஸ்டலில் உள்ள ஒரு நைட் கிளப்பிற்கு வெளியே மோதலில் ஈடுபட்டு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினார். அப்போது அது உலகளவில் தலைப்புச் செய்தியாக மாறியதுடன், அந்த மோதல் காரணமாக அவர் தனது துணைக் கேப்டன் பதவியையும் இழந்தார். இந்நிலையில், தற்போது மீண்டும் அதே போன்ற ஒரு சர்ச்சையில் பென் ஸ்டோக்ஸ் சிக்கியிருப்பது, கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் அவர் மீதான விமர்சனங்களை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

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பென் ஸ்டோக்ஸ்
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