நாட்டிங்ஹாம் டெஸ்ட்: அதிரடி மாற்றங்களுடன் இங்கிலாந்து அணி; கேப்டனாக திரும்பும் பென் ஸ்டோக்ஸ்
ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரும் கேப்டனுமான பென் ஸ்டோக்ஸ், மீண்டும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
Published : June 22, 2026 at 7:09 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3ஆவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டிக்கான 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி தற்போது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணி 253 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மகத்தான வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடர் தற்போது 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. இதையடுத்து, தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி, ஜூன் 25ஆம் தேதி நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள டிரெண்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
Ben Stokes and Gus Atkinson have been included our squad for the third Test against New Zealand.— England Cricket (@englandcricket) June 21, 2026
இந்த நிலையில், மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில், ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரும் கேப்டனுமான பென் ஸ்டோக்ஸ், மீண்டும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். அவருடன் இணைந்து முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் கஸ் அட்கின்சனுக்கும் மீண்டும் விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் வெற்றிக்குப் பிறகு, பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகிய இருவரும் அணியின் விதிமுறைகளை மீறி நள்ளிரவுக்கு மேல் நைட் கிளப்பிற்குச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர்கள் மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
இந்த விசாரணை காரணமாகவே இருவரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். அதன்பின்னர், நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் ஜோ ரூட் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் தற்காலிக கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். மேலும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் அறிமுக வீரர் ஜோர்டான் காக்ஸ் ஆகியோர் மாற்று வீரர்களாக அணியில் சேர்க்கப்பட்டனர். இத்தகைய சூழ்நிலையில் தான், தற்போது ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் அட்கின்சன் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
Ben Stokes is back at the helm as England aim to seal the #WTC27 series against New Zealand 👊— ICC (@ICC) June 22, 2026
More on their squad 👉 https://t.co/SfYsRvzQ6j pic.twitter.com/XwZUBK8iBJ
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இதுதவிர, முழங்கால் காயத்தில் இருந்து முழுமையாகக் குணமடைந்த ஒல்லி ராபின்சன் மற்றும் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக விடுப்பில் இருந்த விக்கெட் கீப்பர் ஜேமி ஸ்மித் ஆகியோரும் மீண்டும் டெஸ்ட் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர். இவர்களின் வருகை காரணமாக, மாற்று வீரர்களாக களமிறங்கிய சோனி பேக்கர் மற்றும் ஜேம்ஸ் ரீவ் ஆகியோர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் பென் டக்கெட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜேக்கப் பெத்தெல் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் அணியில் தங்களது இடங்களைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளனர்
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ரேஹன் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தல், ஹாரி ப்ரூக், ஜோர்டான் காக்ஸ், பென் டக்கெட், மேத்யூ ஃபிஷர், எமிலியோ கே, ஆலி ராபின்சன், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித் மற்றும் ஜோஷ் டங்.