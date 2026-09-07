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யுஎஸ் ஓபன் 2026: மெத்வதேவ், சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சித் தோல்வி; காலிறுதியில் பென் ஷெல்டன், ஜெசிகா பெகுலா!

யுஎஸ் ஓபன் 2026 டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில், அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீரர் பென் ஷெல்டன் ஆடவர் பிரிவிலும், ஜெசிகா பெகுலா மகளிர் பிரிவிலும் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

ஜெசிகா பெகுலா
ஜெசிகா பெகுலா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 1:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டங்களில், ரஷ்யாவின் நட்சத்திர வீரர் டேனில் மெத்வதேவ் மற்றும் கிரீஸின் நட்சத்திர வீரர் ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ் ஆகியோர் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.

யுஎஸ் ஓபன் (US Open) என்றழைக்கப்படும் அமெரிக்க ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் டேனில் மெத்வதேவ், அமெரிக்காவின் பிரான்சிஸ் தியாஃபோவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி

பரபரப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியின் முதல் செட்டை அபாரமாக விளையாடிய தியாஃபோ 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்திய தியாஃபோ, 6-4 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி முன்னிலையைத் தக்கவைத்துக் கொண்டார். அதேசமயம், மூன்றாவது செட்டில் மெத்வதேவ் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு கடுமையான சவாலை அளித்தார்.

இதனால் இந்த செட் டை-பிரேக்கர் வரை சென்றது. ஆனாலும், இறுதிவரை தியாஃபோவின் வேகத்தைத் தடுத்து நிறுத்த மெத்வதேவினால் முடியவில்லை. விறுவிறுப்பான இந்த செட்டையும் தியாஃபோ 7-6 என்ற கணக்கில் தன்வசப்படுத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் பிரான்சிஸ் தியாஃபோ 7-6, 6-4, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டேனில் மெத்வதேவை வீழ்த்தி காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

பென் ஷெல்டன் அசத்தல் வெற்றி

மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், அமெரிக்காவின் இளம் நட்சத்திர வீரர் பென் ஷெல்டன், கிரீஸ் நாட்டின் முன்னணி வீரரான ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த பென் ஷெல்டன், தனது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலமாகச் சிட்சிபாஸை திணறடித்ததுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

தன் வசம் இருந்த முழு கட்டுப்பாட்டையும் இழக்காமல் ஆடிய பென் ஷெல்டன் 6-2, 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் சிட்சிபாஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் காலிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதையடுத்து நடைபெறவுள்ள விறுவிறுப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில், அவர் நடப்பு சாம்பியனான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸை எதிர்கொள்ளவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

காலிறுதியில் ஜெசிகா பெகுலா

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், அமெரிக்காவின் முன்னணி வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா, ருமேனியாவின் சொரானா சிர்ஸ்டியாவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வந்த ஜெசிகா பெகுலா, முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் எளிதாகக் கைப்பற்றினார்.

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இதன் மூலம் ஜெசிகா பெகுலா 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் சிர்ஸ்டியாவை வீழ்த்தி, தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார். இதையடுத்து நடைபெறவுள்ள காலிறுதிப் போட்டியில், அவர் தனது சக நாட்டு வீராங்கனையான எம்மா நவரோவை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BEN SHELTON
யுஎஸ் ஓபன் 2026
ஜெசிகா பெகுலா
டேனில் மெத்வதேவ்
US OPEN 2026

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