மதுரையில் நடைபெறும் ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2025: பெல்ஜியம் அணிக்கு உற்சாக வரவேற்பு!
வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி தொடங்கும் ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் துவக்கி வைக்கிறார்.
Published : November 22, 2025 at 8:20 PM IST
மதுரை: ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க பெல்ஜியம் அணி மதுரை வந்தடைந்தது.
ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டின் சென்னை மற்றும் மதுரை ஆகிய நகரங்களில் நடைபெறுகிறது. இந்த உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டிகள் மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அப்போட்டிகளை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் துவக்கி வைக்கிறார்.
இந்நிலையில் ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்க young red lions என அழைக்கப்படும் பெல்ஜியம் அணி மதுரை வந்தடைந்துள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் இரண்டாவது அணியாக பெல்ஜியம் அணி மதுரை வந்துள்ளது. இந்த தொடரில் D பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள பெல்ஜியம் அணியுடன் எகிப்து, நமீபியா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. பெல்ஜியம் அணியின் முதல்கட்ட போட்டிகள் அனைத்தும் மதுரையில் நடைபெறும் நிலையில், வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி நமீபியா அணிக்கு எதிராக தனது முதல் போட்டியில் விளையாடுகிறது.
பின்னர் நவம்பர் 30ஆம் தேதி ஸ்பெயின் அணிக்கு எதிராகவும், டிசம்பர் 2ஆம் தேதி எகிப்து அணிக்கு எதிராகவும் விளையாடுகிறது. கடைசியாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் காலிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறாமல் 9வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. பெல்ஜியம் அணி கடைசியாக 2016ஆம் ஆண்டு லக்னோவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக விளையாடியது.
அந்த தொடரில் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவிடம் தோல்வி அடைந்து, வெள்ளிப்பதக்கத்தை கைப்பற்றியது. இம்முறை பெல்ஜியம் அணி தலைமை பயிற்சியாளர் சியன் டான்சர் தலைமையில், ஜூனியர் ஹாக்கி உலக கோப்பையை கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உலகக் கோப்பை பெல்ஜியம் அணியில் ஹூகோ லபொவ்செரே, லூகாஸ் பல்தசார் ஆகியோர் முக்கிய வீரர்களாக கருதப்படுகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தது குறித்து பெல்ஜியம் அணி தலைமை பயிற்சியாளர் சியன் டான்சர் பேசுகையில், “உலகளவில் பல்வேறு ஹாக்கி தொடரில் பங்கேற்க சென்றுள்ளேன். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கிடைத்தது போன்ற வரவேற்பு வேறு எங்கும் கிடைத்ததில்லை. மதுரைக்கு வந்தது சிறப்பாக உள்ளது” என்றார்.
மேலும் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தயாராகியுள்ள பெல்ஜியம் அணி குறித்து பேசுகையில், “பெல்ஜியம் அணி கடின உழைப்பில் தயாராகி உள்ளது. இந்த ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையில் விளையாட காத்திருக்கிறோம்” என்றார்.