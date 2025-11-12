விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடும் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா?
விஜய் ஹசாரே கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி தொடங்கி ஜனவரி 8ஆம் தேதி முடிவடையவுள்ளது.
Published : November 12, 2025 at 1:33 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜாம்பவான் வீரர்களான விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா இருவரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்களும், நட்சத்திர வீரர்களுக்கான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இருவரும் சர்வதேச டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளனர். இதனால் அவர்கள் இருவரும் தற்சமயம் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மட்டுமே தங்களின் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வருகின்றனர். அந்தவகையில் சமீபத்திய ஆஸ்திரேலிய தொடரிலும் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் தற்சமயம் எதிர்வரும் தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடருக்கான பயிற்சிகளை தொடர்ந்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாக எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இருவரும் விளையாடுவார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்திய அணி வீரர்கள் கட்டாயம் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பிசிசிஐ தரப்பில் வலியுறுத்து வருகிறது.
அதன் ஒருபகுதியாக, ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் விளையாட விரும்பும் பட்சத்தில், உள்ளூர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்று பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் மும்பை அணிக்காக விளையாட ரோஹித் சர்மா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
GOOD NEWS FOR ROHIT SHARMA FANS IN JAIPUR.— Johns. (@CricCrazyJohns) November 12, 2025
- Mumbai will play all their Vijay Hazare Group Stage matches in Jaipur (7 games) - December 24,26,29,31 & January 3,6,8 pic.twitter.com/iJVQJLHto4
அதேசமயம் விராட் கோலியின் நிலைப்பாடு குறித்து எந்தவொரு தகவலும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் பிசிசிஐ இந்த முடிவில் உறுதியாக இருப்பதன் காரணமாக விராட் கோலியும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அவரது மாநில அணியான டெல்லிக்கு விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தாண்டு விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி முதல் லீக் போட்டிகள் தொடங்கும் நிலையில், ஜனவரி 8ஆம் தேதியுடன் லீக் சுற்று முடிவடையவுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து காலிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 12ஆம் தேதியும், அரையிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 15ஆம் தேதியும் நடைபெறும் நிலையில் இறுதிப்போட்டி ஜனவரி 18ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தொடரில் தமிழ்நாடு, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட 32 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்ட போட்டிகளில் பங்கேறவுள்ளன. இதில் மும்பை அணி குரூப் சி பிரிவிலும், டெல்லி அணி குரூப் டி பிரிவிலும் இடம் பெற்றுள்ளன.
Breaking 🚨— Kevin (@imkevin149) November 12, 2025
Virat Kohli might play the Vijay hazare trophy, time to turn another domestic match into international. pic.twitter.com/UbmAZJfJMk
விஜய் ஹசாரா கோப்பை அணிகள் மற்றும் இடம் பிடித்துள்ள குரூப்-கள்
- குரூப் ஏ - தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம, ஜார்கண்ட், புதுச்சேரி, திரிபுரா, கெரளா.
- குரூப் பி - ஹைதராபாத், பெங்கால், பரோடா, அஸ்ஸாம், உத்திர பிரதேசம், சண்டிகர், ஜம்மு-காஷ்மீர், விதர்பா.
- குரூப் சி - மஹாராஷ்டிரா, கோவா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், பஞ்சாப், மும்பை, உத்திராகண்ட், சிக்கிம், சத்தீஸ்கர்.
- குரூப் டி - ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா, குஜராத், சௌராஷ்டிரா, டெல்லி, சர்வீசஸ், ஒடிசா மற்றும் ரயில்வேஸ்.