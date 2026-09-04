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வயது முறைகேட்டில் சிக்கிய இந்திய வீரர்; 2 ஆண்டு தடை விதித்து பிசிசிஐ அதிரடி

மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மொத்தம் 65 கிரிக்கெட் வீரர்கள் வயது மற்றும் ஆவண மோசடிப் புகாரில் சிக்கி, பிசிசிஐ-யின் தடையை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

பிசிசிஐ
பிசிசிஐ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 5:48 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய அண்டர்-19 அணி வீரர் ரோஹித் யாதவ் வயது முறைகேட்டில் ஈடுபட்டது உறுதியானதை அடுத்து, அவர் கிரிக்கெட் விளையாட இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதித்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரோஹித் யாதவ், சமீபத்தில் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய அண்டர்-19 அணியில் இடம் பிடித்திருந்தார். அந்த தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், அபாரமாகப் பந்துவீசி 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார். இதையடுத்து, அவர் ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய அண்டர்-19 அணியிலும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கம் இணைந்து வீரர்களின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் கல்வி ஆவணங்களைத் தீவிர தணிக்கைக்கு உட்படுத்தின. அப்போது, ரோஹித் யாதவ் சமர்ப்பித்த சான்றிதழ்களில் பெரும் குளறுபடிகள் இருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

முறையான ஆவணங்களின்படி, அவரது உண்மையான வயதிற்கும் அவர் சமர்ப்பித்த வயதுச் சான்றிதழுக்கும் இடையே சுமார் 27 மாதங்கள் (2 ஆண்டுகளுக்கும் மேல்) முரண்பாடு இருப்பது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த வயது மோசடி விவகாரம் உறுதியானதை அடுத்து, ரோஹித் யாதவ் கிரிக்கெட் விளையாட இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) இரண்டு ஆண்டுகள் அதிரடித் தடை விதித்துள்ளது.

இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக பிசிசிஐ மற்றும் பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன. இதன் காரணமாக, ஆஸ்திரேலிய அண்டர்-19 அணிக்கு எதிரான தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து ரோஹித் யாதவ் உடனடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், இந்த தடையின் காரணமாக, அவர் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ உள்நாட்டுப் போட்டிகளிலும் பங்கேற்க முடியாது.

மேலும், பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்திய இந்த அதிரடித் தணிக்கையில், ரோஹித் யாதவ் மட்டுமின்றி பல முன்னணி வீரர்களும் வயது முறைக்கேட்டில் சிக்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அண்டர்-19 உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளரான ரவி குமார், இந்த வயது மோசடிப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

ரவி குமாரின் ஆவணங்களைச் சரி பார்த்த போது, அவரது உண்மையான வயதிற்கும் சான்றிதழ் வயதிற்கும் இடையே சுமார் 40 மாதங்கள் வித்தியாசம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதன் காரணமாக, 2022-இல் சீனியர் பெங்கால் அணியில் அறிமுகமாகி 2023 வரை அவர் விளையாடிய அனைத்துப் போட்டிகளின் சாதனைகளும் செல்லாததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்களுடன் சேர்த்து பெங்கால் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மொத்தம் 65 கிரிக்கெட் வீரர்கள் வயது மற்றும் ஆவண மோசடிப் புகாரில் சிக்கி, பிசிசிஐ-யின் தடையை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

இந்திய கிரிக்கெட்டில் வயது முறைகேடு என்பது நீண்ட காலப் பிரச்சினையாக இருந்து வருகிறது. இதைத் தடுக்க பிசிசிஐ கடுமையான விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி வருகிறது. இதன் காரணமாக, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு பிசிசிஐ ஒரு பொது மன்னிப்பு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது. அதில் வீரர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து தங்களின் உண்மையான வயதை ஒப்புக்கொண்டால் தடை விதிக்கப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டது.

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ஆனால், இத்திட்டத்தைப் பயன்படுத்தாமல் திட்டமிட்டு போலி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து சிக்கும் வீரர்களுக்கு பல ஆண்டுகள் தடைகள் விதிக்கப்படும் என பிசிசிஐ எச்சரித்திருந்தது. இந்நிலையில், தற்சமயம் 65 வீரர்கள் வயது முறைகேட்டில் சிக்கி, தடை நடவடிக்கையை எதிர்கொண்டுள்ள சம்பவம் இந்திய கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AGE FRAUD
ROHIT YADAV AGE FRAUD
INDIA U19
இந்திய அணி
BCCI BANS ROHIT YADAV

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