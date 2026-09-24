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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | சஞ்சு சாம்சன், பும்ராவுடன் உள்ளரங்கில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபடும் இந்திய அணி!

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் நேரடியாகக் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி, செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி தங்களது முதல் ஆட்டத்தில் விளையாடவுள்ளது.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 3:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்குத் தயாராகும் வகையில் சஞ்சு சாம்சன் உள்ளிட்ட முன்னணி இந்திய வீரர்கள் உள்ளரங்கு மைதானத்தில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் காணொளியை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடந்து முடிந்த மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரில், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை 147 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தித் தங்கப் பதக்கம் வென்றது. இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இதையடுத்து தற்சமயம் அனைவரது பார்வையும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய ஆடவர் அணி மீதே உள்ளது. ஏனெனில், கடந்த முறை ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான இந்திய அணி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்திருந்தது. அப்போது இறுதிப்போட்டி மழையினால் ரத்து செய்யப்பட்டதால், தரவரிசை அடிப்படையில் ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா தங்கம் வென்றது.

இதனால், தற்சமயம் இந்திய ஆடவர் அணி இந்த முறையும் தங்கம் வென்று சாதிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாகச் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இஷான் கிஷன் என முன்னணி வீரர்கள் இந்த அணியில் இருப்பதால், இந்திய அணியின் செயல்பாடுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

மேலும், ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு ஐபிஎல் கோப்பையையும், சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் மும்பை அணியை வழிநடத்திச் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் இந்திய அணியின் கேப்டனாக மற்றொரு தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தருவாரா என்ற ஆவலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

இதற்கிடையே, இத்தொடருக்காக இந்திய அணி தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, இன்றைய தினம் இந்திய அணி வீரர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டு மைதானத்தில் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தனர். அணியின் தற்காலிக பயிற்சியாளர் விவிஎஸ் லக்ஷ்மனின் கண்காணிப்பில், சஞ்சு சாம்சன் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்த காணொளியை பிசிசிஐ தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.

முன்னதாக, இந்திய அணி ஜப்பான் அணிக்கு எதிரான ஒரு டி20 போட்டியில் விளையாடியது. மழை இடையூறுக்கு மத்தியில் வெறும் 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாக நடத்தப்பட்ட அந்த ஆட்டத்தில், இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 32 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. அதன்பின், 33 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய ஜப்பான் அணி, இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் அபார பந்துவீச்சை எதிர்கொண்டு கடைசி பந்து வரை விறுவிறுப்பாகப் போராடி, வெறும் 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியது.

இதையடுத்து, ஜப்பானின் மைதான சூழலுக்கு ஏற்பத் தயாராகும் வகையில் இந்திய வீரர்கள் உள்ளரங்கில் தங்களது பயிற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இத்தொடரில் நேரடியாகக் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய அணி, செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி தங்களது முதல் ஆட்டத்தில் விளையாடவுள்ளது. இதில் எந்த அணியை எதிர்த்து இந்தியா விளையாடும் என்பது இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.

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இந்திய அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஷிவம் தூபே, திலக் வர்மா, அக்ஸர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், விப்ராஜ் நிகம், ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, யாஷ் தாக்கூர், அர்ஷ்தீப் சிங், வைபவ் சூர்யவன்ஷி.

TAGGED:

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