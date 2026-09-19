அஜித் அகர்கரின் பதவி நீட்டிக்கப்படுமா? இன்னும் 15 நாட்களில் பிசிசிஐ எடுக்கப்போகும் அதிரடி முடிவு!
உள்நாட்டு நடுவர்களின் தரத்தை உயர்த்தும் வகையில், செயல்திறன் அடிப்படையில் பதவி உயர்வு மற்றும் தரம் குறைக்கும் புதிய மதிப்பீட்டு முறை கொண்டு வரப்படவுள்ளதாக பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2026 at 11:16 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணித் தேர்வுக் குழுத் தலைவர் அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு குறித்து இன்னும் 15 நாள்களில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) 95ஆவது வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம் மும்பையில் உள்ள பிசிசிஐ தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு பிசிசிஐ தலைவர் மிதுன் மன்ஹாஸ் தலைமை தாங்கினார். இதில் துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா, செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா, பிசிசிஐ நிர்வாகிகள் மற்றும் மாநில கிரிக்கெட் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்தக் கூட்டத்தின் போது இந்திய அணியின் எதிர்காலம், கட்டமைப்பு மாற்றங்கள், உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மேம்பாடுகள் குறித்து பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக இந்திய ஆடவர் அணியின் தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கரின் எதிர்காலம் குறித்த முக்கிய விவாதமும் நடைபெற்றது.
ஏனெனில், இந்திய அணியின் தேர்வுக் குழு தலைவராகச் செயல்பட்டு வரும் அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம் வரும் அக்டோபர் 4ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. கடந்த ஜூலை 2023-ல் இவர் பொறுப்பேற்றது முதல் இந்திய அணி 2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையின் இறுதிப்போட்டி, 2024 டி20 உலகக் கோப்பை, 2025 சாம்பியன்ஸ் கோப்பை மற்றும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை என அனைத்திலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
Mumbai, Maharashtra: BCCI Secretary Devajit Saikia says, "Today’s meeting was our 95th AGM. We discussed routine constitutional affairs, passed the annual accounts, approved next year’s budget, and touched upon matters related to the ombudsman and various committees. A key focus… pic.twitter.com/fxMZsFjwws— IANS (@ians_india) September 18, 2026
இதையடுத்து, இந்திய அணி அடுத்ததாக 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கான தயாரிப்புகளில் தீவிரமாக இறங்கவுள்ளது. இதனால், முதன்மைத் தேர்வாளர் பதவியில் அஜித் அகர்கர் நீடிப்பாரா அல்லது புதிய நபர் நியமிக்கப்படுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா, "இன்றைய கூட்டத்தில் தனிப்பட்ட நபர்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் எதுவும் விவாதிக்கப்படவில்லை. அகர்கரின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் 15 நாட்கள் உள்ளதால், சரியான நேரத்தில் இதுகுறித்த இறுதி முடிவை பிசிசிஐ எடுக்கும். அதேசமயம், ஜூனியர் ஆடவர் அணிக்கான தேர்வுக் குழு இன்னும் 10 முதல் 15 நாட்களில் அறிவிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நடுவர்கள் மற்றும் போட்டி நடுவர்களின் ஊதியம் கடந்த சுமார் பத்து ஆண்டுகளாக மாற்றி அமைக்கப்படாமல் இருந்தது. எனவே, தற்போது அவர்களுக்கான கட்டணத்தைக் கணிசமாக உயர்த்த வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. இதன்படி, இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த A+, A, B மற்றும் C ஆகிய பிரிவுகளுக்குப் பதிலாக, இனி A, B, C மற்றும் D என்ற புதிய தரவரிசைக் கட்டமைப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
Mumbai, Maharashtra: BCCI Secretary Devajit Saikia says, " we still have 15 days to go. in 15 days, a lot can happen in the world of cricket, look at how quickly decisions shift in t20 matches these days. with 15 days in hand, we will make a decision at an appropriate time and… pic.twitter.com/2HJTss3A1i— IANS (@ians_india) September 18, 2026
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அத்துடன், நடுவர்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்காகப் 'பதவி உயர்வு மற்றும் தரம் குறைப்பு' என்ற புதிய முறையையும் பிசிசிஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது. இந்த புதிய நடைமுறையானது சீசன் முழுவதும் நடுவர்களை மிகவும் எச்சரிக்கையுடனும், விழிப்புடனும் செயல்பட வைக்கும். ஏனெனில், சில கிரிக்கெட் வீரர்களின் எதிர்காலமே மைதானத்தில் நடுவர்கள் எடுக்கும் முடிவுகளைப் பொறுத்துதான் அமைந்திருக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.